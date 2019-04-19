Dolarda son durum

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.80 TL seviyesinde hareket ederken, haftanın son işlem gününe 5.82 TL seviyesinden başladı. Dolar, gün içerisinde en düşük 5.7880 TL'yi görürken, en yüksek 5.8347 TL'yi gördü. Dolar kuru, saat 12.19 itibarıyla 5.7998 TL seviyesinde işlem görürken, Avro kuru ise aynı dakikalarda 6.5290 TL seviyesinde bulunuyor.
Analistler, teknik açıdan dolarda 5.80 TL'nin altına sarkması durumunda, 5.7900 TL'nin seviyesinin destek, 5.8450 TL'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.