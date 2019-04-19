Godiva, New York'a ayak bastı

Godiva, yeni kafe konseptinde içinde tatlı, tuzlu yiyecekler, markaya özgü içecekler sunuyor. Ayrıca yeni kafede Godiva’nın baş çikolata şefi Thierry Muret de markanın yeni kafe konsepti için özel bir menü hazırladı. Godiva yeni konseptiyle 2019 yılının sonuna kadar New York’ta 11, 6 yıl içinde Amerika’da 400’ün üzerinde, dünyada ise toplam 2 bin kafeye ulaşmayı hedefliyor.

Godiva Chocolatier CEO'su Annie Young-Scrivner, "Değişen tüketici davranışlarına uyum sağlamaya çalıştığımız bu dönem Godiva için çok önemli bir zamanlama. Önümüzdeki 6 yıl boyunca, Amerika'ya odaklanıp, dünya çapında da 2 bin kafe açmak gibi agresif bir büyüme planımız var. New York'ta Godiva Cafe’nin açılması bizim için önemli bir dönüm noktası" dedi.

Önümüzdeki 6 yıl içinde, 5 kat büyümeyi hedefleyen Godiva'nın Japonya, Çin, Belçika’da kafeleri bulunuyor.