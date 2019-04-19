Pana Yapı’nın patronu Raci Şaşmaz'ın Denge Holding’deki devrettiği hisselerine haciz

Denge Holding, 11 Şubat’ta gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında, holdingin yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüten Raci Şaşmaz’ın istifasının kabul edilmesine karar verildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmişti. Ancak hisse devrinin ardından mahkeme, devredilen hisseler için ihtiyati haciz kararı almış oldu.



İstanbul Fikirtepe’de üstlendiği konut projelerini yarım bıraktığı için hak sahipleri tarafından hakkında dava açılan ve inşaat projeleri nedeniyle büyük borç yükü altında olduğu belirtilen Raci Şaşmaz, ATV’nin dört sezondur yayımladığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin yapımcılığından da ekonomik sıkıntılar nedeniyle ayrılmıştı.



Şaşmaz’ın sahibi olduğu Pana Yapı, Fikirtepe’de 1000’i aşkın konutun bulunduğu Brooklyn Dream ve Brooklyn Life projelerini yarım bırakmıştı. 200 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek ve 650 adet konut ile 34 adet ticari ünitenin yer aldığı Brooklyn Dream projesinde inşaatın sadece yüzde 12’si bitirildi. 105 milyon TL yatırımla hayata geçirilmesi planlanan ve 431 konut ile 16 ticari alandan oluşan Brooklyn Life inşaatının ise yüzde 25’i tamamlandı.