Türkleri Üsküp’e taşıyacaklar

Makedonya’nın bu yıl NATO’ya, 4-5 yıl içinde de AB’ye üye olmasının beklendiğini hatırlatan Cömert, Üsküp’ün kalbinde yer alan projenin, bu ülkede yıllık 200 bin geceleme yapan Türkler için bir çekim merkezi olmasını istediklerini belirtti. Makedonya’da Limak’ı “yerlileştirdiklerini” ifade eden Cömert, altyapı projelerine de teklif vereceklerini söyledi. Cömert ayrıca ülkenin sosyal yaşamındaki canlılığa dikkat çekti.



722 konut olacak



2021 sonunda tümüyle bitirilmesi hedeflenen projede otel, 20 katlı 4 blokta yer alan 772 konut, 12 bin metrekare ofis alanı, 45 bin metrekare kiralanabilir alanı olan alışveriş merkezi bulunuyor. 3 bin 100 araçlık otoparkı da bulunan projenin toplam inşaat alanı 325 bin metrekare. Projenin yeraltındaki kısmında ayrıca 800 metrelik hafif raylı sistem ve karayolu tüneli yer alacak. Limak Skopje Ülke Direktörü Kurthan Apaydın, konutların metrekaresinin 1400 Avro’dan satış çıktığını, hem Makedonlar hem Türklerin ilgi gösterdiğini söyledi. Apaydın “Konutlar için yıllık yüzde 3.2-4.6 Avro faiziyle 20 yıl vadeli mortgage imkânı var” dedi. l ÜSKÜP