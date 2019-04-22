Dolar/ TL paritesi gün içinde 5.86 liraya kadar yükseldi

Dünyanın önemli mali piyasalardaki Paskalya tatili ve bugün Türkiye’deki 23 Nisan Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olması, dün dolar/TL’de işlem hacminin sınırlı kalmasını sağladı. Ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na önceki gün şehit cenazesinde yapılan saldırı sonrası artışa geçen iç siyasi gerilim, Türkiye’deki mali piyasaları etkilemeye devam ediyor.



Mali piyasa uzmanları ana muhalefet partisi genel başkanına kadar ulaşan şiddetin, ülkeye gelen turisti, girişimciyi ve borç vereni de olumsuz etkiyeceğini belirtiyor.



Güne 5.83 lira seviyesinde başlayan dolar/ TL, öğleden önce 5.86 liraya kadar yükseldi. Cuma günü 5.81 seviyesinde günü tamamlayan dolar dün ise günü 5.83 lirada bitirdi.



Dolardaki artışta, Çin’deki teşvik spekülasyonu ve ABD’nin İran’dan petrol ithal eden bazı ülkelere yönelik yaptırım muafiyetlerini yenilememe kararı etkili oldu. Avro günü 5.66 lira seviyesinde kapatırken, Borsa İstanbul yüzde 1 değer kaybetti.



YSK ve PPK izlenecek



Piyasalar bu hafta, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) AKP’nin başvurusu ile gündeme aldığı İstanbul’da seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi talebiyle ilgili kararı ile 25 Nisan’da yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz artırıp artırmayacağını izleyecek. Yurtdışında ise ABD piyasalarında işlemler bugün tekrar başlayacak. Ancak İngiltere ve Avrupa piyasaları yine kapalı olacak.