Mapfre Sigorta Genel Müdürü Munoz: Ekonomide istikrar olmalı

Sigorta satışlarının bu yıl 2018’e göre daha çok düşmesini bekleyen Mapfre Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz, kaskoda bunu gördüklerini, zorunlu trafikte ise düşüşün daha az olduğunu belirtti. KOBİ’lerde de zaman zaman sorunlar yaşandığını ifade eden Munoz, “Nakit sıkıntısı çektikleri için poliçe iptal etmek istiyorlar. Ödemeler gecikiyor. Bugün için büyük bir sorun yok ama ekonomik durum böyle devam ederse bu önemli bir sorun haline gelir” dedi.



‘İyi bitirmek isteriz’



Bu yılı kötü başlayıp iyi bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Munoz, bunun şartlarını ise şöyle sıraladı: “Ekonomik durum stabil olmalı. Enflasyon yavaşlar, kur denge bulur ve faizler düşerse bunu sağlayabiliriz. Bundan sonra ekonomideki gelişmeyi görmek istiyoruz. Bu ülkenin geleceği için de iyi olacak. Makro ekonomik açından gerekenlerin yapılacağına da inanıyoruz.” Stabil ortam için hukuki netlik de isteyen Munoz, çok fazla hukuki değişiklik olduğunu hatırlattı. Munoz, “Örneğin 10 yıl boyunca hasar alabiliyorsunuz. Uyuşmazlıklar da hızlı çözülmeli. Arabulucuk var ama henüz efektif değil” dedi.



Zorunlu trafik sigortasıyla ilgili de değerlendirme yapan Munoz, kârlılık sorunu yaşadıklarını, bunun temel nedenin de trafik olduğunu anlattı. Bu branşı ayırdıklarında şirketinin 2018 büyümesinin yüzde 19-20 olduğunu kaydeden Munoz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Trafik pazarında küçülüyoruz. Fiyat doğru değilse bunun içinde olmak istemiyoruz. Yeni fiyat için otorite ile sürekli görüşülüyor ama devletin bugünkü şartlarda fiyat artışı yapması kolay değil. Aylık yüzde 1.5’lik artışlar kötü değil ama bugünkü enflasyon ve döviz kaynaklı yedek parça maliyetler nedeniyle yetmiyor. Serbest piyasa olmasını istiyoruz. İyi sürücü kötü sürücünün parasını ödememeli. Trafik için kurulan ‘havuz’daki riskler de çok riskli. Çünkü primler çok düşük.”



Konsolidasyon



Ayrıca, uluslararası bir şirketin temsilcisi olarak Türkiye’yi yorumlayan Munoz, şunlara dikkat çekti: “Türkiye iyi bir ekonomik süreç geçirdi. Her zaman iniş ve çıkışlar olabilir ama son dönemde kırılganlık öne çıktı. Bizi korkutan bu. Yine de, bu Mapfre için yeni değil. Yatırım yaptığımız ülkelerde bunlarla karşılaştık. Potansiyele ise güveniyoruz. Büyüme 10 yıl önceki gibi olmayacak. Konsolidasyona ihtiyaç var ve bu olacak. Yavaşlama dönemi geçince daha çok şirket satış peşinde olacak.”

1.5 milyon bireysel müşteri Bugün için 1.5 milyon bireysel müşteriye ulaştıklarını anlatan Genel Müdür Munoz, ürün çeşitliliği ve özel fiyat sunma arayışlarının sürdüğünü dile getirdi. Munoz şu bilgileri verdi: “Büyük risklerde uzmanız. İnşaat pazarında lideriz. Endüstriyel risk pazarında büyümeye devam edeceğiz. Dijital tarafta da daha çok satış yapacağız. Her branşta KOBİ’ler için özel çalışma yapıyoruz. Danışmanlık hizmeti vererek onlara uygun özel paketler sunuyoruz. Özel bir acente portalımız olacak.” Kasko ve konut da Mapfre’nin öncelikleri arasında.