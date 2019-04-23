Merkez Bankası en zayıf halka

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının bir ülkeye not verirken dikkate aldığı veriler arasında, o ülkenin resmi döviz rezervinin kısa vadeli dış borcuna oranı da yer alıyor. Türkiye, bu veri açısından benzerlerinden olumsuz anlamda ayrışıyor.

Türkiye, Güney Afrika, Brezilya, Endonezya ve Hindistan’dan oluşan “kırılgan ekonomiler” arasında sadece Türkiye’nin döviz rezervi kısa vadeli dış borcunu (vadesi 1 yıldan az olanlar) karşılamıyor. Türkiye’nin 118 milyar dolarlık kısa vadeli dış borcu bulurken, Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervi 12 Nisan itibarıyla 76.9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Türkiye’nin kısa vadeli dış borcunun döviz rezervine oranı yüzde 153.4 seviyesinde bulunuyor.

Güney Afrika’nın kısa vadeli borcu 36.6 milyar dolarken döviz rezervi 49.6 milyar dolar. Bu ülkenin kısa vadeli dış borcunun döviz rezervine oranı ise yüzde 73.7.

Brezilya’nın kısa vadeli dış borcu 66.8 milyar dolarken, rezervi oldukça yüksek: 384.1 milyar dolar. Borcun rezerve oranı ise yüzde 17.3.

Endonezya’da ise söz konusa rakamlar sırasıyla 124.5 ve 51.6 milyar dolar. Borcun rezerve oranı ise yüzde 41.4.

Hindistan da 226.7 milyar dolarlık kısa vadeli borç, 414.8 milyar dolarlık rezerv, yüzde 54.6’lık borç/rezerv oranıyle iyi seviyede bulunuyor.

Asıl sorun program

Eski TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Özatay, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) için kaleme aldığı makalede, “Asıl sorun Merkez Bankası’nın döviz rezervinin net şu kadar ya da brüt bu kadar olması değil. Asıl sorun, Türkiye’nin içinde bulunduğu çok önemli ekonomik sorun yumağını çözecek bir ekonomik programın henüz ortaya konulmamış olmasında” diye konuştu.