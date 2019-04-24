Dolar 2019'un rekorunu kırdı!

ABD'nin İran'dan petrol ithalatı muafiyetini kaldırmasıyla artan petrol fiyatı TL'yi negatif etkilerken 24 nisan günü dolar kuru illikit piyasada 5.87'ye çıktı. ABD - Çin görüşmeleri, TCMB rezervleri ve seçim itirazları piyasanın takibinde

Dolar/TL cephesinde bir süredir devam eden dalgalı seyir önce Paskalya, ardından da 23 Nisan'da piyasaların kapalı olması ve işlem hacminin düşük kalmasından dolayı birkaç gündür sakin.

Geçen hafta Çin ekonomisinin beklenenden iyi bir performans gösterdiğine işaret eden veriler, Türkiye- ABD ilişkilerine yönelik kötümser beklentilerin nispeten azalması ve İstanbul'da seçim belirsizliğinin ortadan kalkarak Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının da desteğiyle 5.7100'a kadar gerilemiş ancak kalıcı olamayarak 5.80 - 5.85 seviyesine yükselmişti.

İngiltere başta olmak üzere Avrupa piyasaları kapalı kalmaya devam ederken ABD ve Türkiye'de piyasalar açıldı. ABD borsaları beklentiden iyi gelen kârlılık rakamları ve Fed'den gelen açıklamalarla ralli yaptı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,55 artışla 26.656,39 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,88 yükselişle 2.933,68 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 değer kazancıyla 8.120,82 puan seviyelerinde seyretti.

Dolar endeksi ise 97.66 puanla yükselişini sürdürdü. Dolar kuru önceki gün 5.8291'den kapanırken petrol piyasasından gelen haberlerle illikit piyasada dolar/TL 24 Nisan'da 5.85'i aştı.

Piyasaların gündeminde ise ABD'nin İran'a yaptırımları ve petrol fiyatları var.

ABD Başkanı Trump, İran'a uygulanan yaptırımlar çerçevesinde bazı ülkelere istisna tanınan petrol ithalatı serbestisinin uzatılmayacağını duyurdu. Buna göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler İran'dan petrol ithalatını kısa süre içinde durdurmamaları halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.



PETROL FİYATI 75 DOLARA DAYANDI

ABD'nin bu muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle petrol fiyatları sert yükselirken, brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.5 artışla 75 dolara yaklaşarak ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Suudi Arabistan başta olmak üzere OPEC ülkeleri petrol üretimini en az yarı yarıya kısmış görünüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo dünkü açıklamasında "Bugün artık herhangi bir muafiyet vermeyeceğimizi duyuruyorum. Sıfıra indireceğiz" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "ABD'nin İran'dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek" şeklinde konuştu. Türkiye ABD'nin İran yaptırımlarına muafiyet tanıdığı Kasım ayından Ocak sonuna kadar toplam 485,214 ton ham petrol ithal etti.

Petrol fiyatlarının yükselmesi Türkiye'nin cari açığını artıran unsurlardan biri olduğu için Türk Lirası'nı negatif etkiliyor.



Habertürk'ün haberine göre piyasaların odağındaki bir diğer gündem ise seçim itirazları ve AKP'nin Kızılcahamam kampından gelecek mesajlar. Kabine YSK'nın KHK'lilerin oy kullanabileceğini açıklamasının ardından, AKP'nin olağanüstü itirazına dönük kararlar izleniyor.

Bu kapsamda 26-27-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Kızılcahamam kampının sonuçları piyasada yakından takip edilecek.

Piyasalarda Merkez Bankası rezervlerine yönelik belirsizlik de sürerken, analistler, 9 milyar dolarlık rezerv düşüşünün "izaha muhtaç" olduğunu belirtiyor. ABD ve Çin ticari görüşmeleri, S-400 meselesi de gündemde.