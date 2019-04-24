Altın fiyatları artışa geçti!

Altın fiyatları yükselişe geçti. Önceki gün kapanışta çeyrek altın 390 lira, Cumhuriyet altını 1.596 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,25 yükselişle 239,2 liradan işlem gördü. Gram altın bügün ise dolardaki yukarı yönlü harekete paralel olarak 239,8 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Nisan altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 239,8 lira

Çeyrek Altın: 388 lira

Cumhuriyet altını: 1.598 lira

“MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI ALTINDA DALGALANMAYA NEDEN OLABİLİR”

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının yatay, yurt içi piyasalarda ise gram altının yükseliş isteğinde haftayı tamamlamasını beklediklerini ifade ederek, “ABD'de açıklanacak olan büyüme verisi altının ons fiyatında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı da altının gram fiyatında dalgalanmaya neden olabilir.” dedi.