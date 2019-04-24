'ABD merkezli banka yapılandırılan Türk kredilerine talip'

Reuters'in haberine göre yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankaları ve şirketlerle sıkıntılı kredileri almak için görüşüyor.

Konuya yakın 2 kaynağa dayandırılan habere göre Goldman Sachs geçen sene büyük kurumsal yapılandırma dalgasının ardından Türk bankaları ve şirketlerle sıkıntılı kredileri almak için görüşüyor.

Kredilerin büyüklüğüne dair bilgi verilmezken Goldman'ın 2-6 milyar dolar aralığında bir bedele baktığı belirtildi. Kaynaklar, resesyon ve TL'deki zayıflıkla mücadele eden bankaların sıkıntılı bilançolarını desteklemek ve likiditeye erişimi kazanmak için kredilerini satmakla ilgilenebileceğini bildirdi.



Goldman Sachs'in Türkiye temsilcisi konuya dair değerlendirme yapmadı.



Türk bankacılık sektörünün toplam kredileri 2.5 trilyon liraya ulaşırken, şu ana kadar 100 milyar liranın üzerinde kredi yeniden yapılandırıldı.



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yetkilileri de bu ay başında Türkiye’de sorunlu krediler konusunda yardıma hazır olduklarını bildirmişti.