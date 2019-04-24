Hazine, Zorunlu Trafik Sigortası’nda prim hesaplama yöntemini değiştirdi

Zorunlu trafik sigortası primlerini hesaplamada yeni yönteme geçiliyor. İlgili yönetmelikte yapılan değişikliğe göre risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri zorunlu trafik sigortası priminin tespitinde kullanılabilecek.



Takip imkânı



Sompo Japan Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, trafik sigortası primlerinde halen tavan uygulandığını hatırlatarak “Değişikliği, kötü sürücüler açısından tavanın üstünde ilave bir prim artışı olarak yorumluyoruz. Çünkü halen tavana kadar fiyat belirlemede serbestiz. Örneğin belli bir puanın üstünde trafik cezası alanlar için, primi tavanın üstünde yüzde 5-10 artırma imkânı verilebilir” dedi. Bunun netleşmesini beklediklerini söyleyen Şimşek, ayrıca düzenlemenin sürücülerin trafik cezası bilgilerini sektörü açacağını, böylece daha iyi tarife belirleme imkânları doğacağını vurguladı. Yeni düzenleme hasar açısından sürücüleri ayrıca takip imkânı da verecek.