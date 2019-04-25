İşsiz mühendis sayısı 91 bine çıktı

Makine Mühendisleri Odası, 2019 yılında asgari ücrete yüzde 26 zam yapılmasına rağmen, bu miktarın üzerinde ücret alanlar için aynı artışın söz konusu olmadığını, tam tersine sürekli bir gerileme yaşandığını açıkladı. Krizin sanayi sektörüne odaklandığına dikkat çekilen açıklamada, işsiz mühendis sayısının 91 bine çıktığı bildirildi.





Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin aktardığına göre Makine Mühendisleri Odası; TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile IMF verilerine dayanarak yaptığı analizde, ekonomideki son gelişmelerin ücretliler üzerindeki etkisini inceledi. Çalışmada özellikle 2018’in ikinci yarısından itibaren ücretlerin hızla eridiği belirtilirken, 2019’da asgari ücrete yapılan yüzde 26’lık zammın bunu engelleyemediği vurgulandı. Bunun asgari ücretlilerdeki alım gücü kaybını kısmen engellese de asgari ücretin üzerinde gelir elde edenlere aynı oranda yansımadığının altı çizilen açıklamada, “Birçok sanayi şirketinde, kriz gerekçe gösterilerek asgari ücretin üzerindeki kazançlara ya daha az zam yapıldı ya da hiç yapılmayarak ücretler enflasyon karşısında savunmasız bırakıldı. Böylece asgari ücretin üzerinde maaşı olanlar hızla alım gücü kaybına uğradı” denildi.

2018’in son çeyreğinde ücretlerin, üçüncü çeyreğe göre yüzde 9’dan fazla eridiği bilgisinin yer aldığı analizde, aynı dönemde erimenin dolar cinsinden yüzde 18’e yaklaştığı, son çeyrekte ise biraz yavaşlayarak yüzde 2’de kaldığı ifade edildi.

Ekonomik krizin, sanayi sektöründe odaklandığı ve işten çıkarmaların arttığı vurgulanan analizde, genelde sanayide yaşanan ücretlerde erime ve işsizlik sorununun, mühendisleri de kapsadığı kaydedildi. TÜİK verilerine atıf yapılarak, 2018’de mühendisler arasındaki işsizliğin yüzde 10’un üzerine çıktığı dile getirilen analizde, aynı yıl işsiz mühendis sayısının da 18 binlik artışla 91 bine çıktığı bilgisi verildi.