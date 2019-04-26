Merkez Bankası rezervleri geriledi: İşte rakamlar

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 95 milyar 946 milyon dolara geriledi...





TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 19 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 390 milyon dolar azalışla 75 milyar 565 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 12 Nisan ile biten haftada 76 milyar 955 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 473 milyon dolar düşüşle 20 milyar 854 milyon dolardan 20 milyar 381 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 863 milyon dolar azalarak 97 milyar 809 milyon dolardan 95 milyar 946 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):



Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler

28.12.2018 19.950 71.980 91.930

04.01.2019 20.237 72.930 93.167

11.01.2019 20.361 72.450 92.811

18.01.2019 20.417 73.830 94.247

25.01.2019 19.862 73.470 93.332

01.02.2019 20.566 77.058 97.624

08.02.2019 20.447 78.382 98.829

15.02.2019 20.428 78.125 98.553

22.02.2019 20.549 79.122 99.671

01.03.2019 20.969 79.096 100.065

08.03.2019 20.433 76.963 97.396

15.03.2019 20.657 73.782 94.439

22.03.2019 20.988 71.395 92.383

29.03.2019 20.834 75.408 96.242

05.04.2019 20.627 76.679 97.306

12.04.2019 20.854 76.955 97.809

19.04.2019 20.381 75.565 95.946