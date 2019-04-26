Sabancı Holding CEO'su: Kur riski yasak

İş dünyasında ekonomiye ilişkin kaygılar artıyor. Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, yabancı fonlardan kaynak girişi olmadığı sürece içeride atılan adımların sonuç getirmeyeceğini söyledi.

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) Gündem Buluşmaları toplantısında konuşan Göçmen, “Türkiye ekonomisinin duvara doğru koştuğu belliydi, kısa vadede çözüm için artık çok geç. Uzun vadeye odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı. Göçmen’in konuşmasından diğer satırbaşları şöyle:

-Dünya hızla korumacılığa ve popülizme gidiyor. Türkiye henüz kutbunu seçmedi. Bugünlerde aldığımız kararlar geleceğimizi belirleyecek.

-Paranın maliyeti çok arttı. Özel sektörün yabancı borçlarının ihracatı karşılama oranı yüzde 185. Yani yaptığımız ihracattan yüzde 85 daha fazla yabancı para cinsinden özel sektörün borcu var.

Kur riski yasak

-Sabancı Holding’de kur riski taşımak son 3 senedir yasak. Şirketlerin kaçınılmaz olarak kur riski oluşuyorsa, holdingde kur fazlası yaratıyoruz ki konsolide edildiği zaman konsolide bilançomuzda kur riski kalmasın.

-Bütün sektörlerde ve özellikle inşaat malzemeleri sektöründe bence yapılması gereken şey konsolidasyon. Birleşerek daha büyük güçler yaratıp bunları fonlamaya çalışmak daha doğru hareket olur kısa vadede.

-Yabancı fonlar olmadığı takdirde, Emlak Bankası’nı da kursanız, enerjiyle ilgili başka fonlar da oluştursanız cebinize bir para girmeyecek. Olmayan parayı hangi cebe koyarsanız koyun aynıdır. Bir de, bir cepten öbürüne aktarırken düşürme riskimiz var.

-Serbest piyasa kurallarından ayrılıyoruz algısı yabancı yatırımcıyı çekilme eğilimine sürüklüyor. Dalgalanma bu kadar yüksekken özel yabancı fonlar gelmez.

-İnşaatta artık eski rakamlar olmayacak, olmamalı da. Enerji sektörünün 44 milyar dolarlık borcu var.