Gazipaşa mangosu meydan okuyacak

Gazipaşa mangosunun İspanya’ya rakip olacağını belirten girişimci Mustafa Ezici, mangonun diğer ürünlerden daha fazla kâr getireceğini söyleyerek, “Mango 30 yıldır İspanya’nın Malaga sahil şeridinde ticari olarak yetişiyor. Türkiye’deki mango hasat zamanı olan ağustos - ekim ayları mangonun dünyada az bulunduğu bir döneme denk geliyor. Bu durum ticaret açısından avantaj” dedi.

Avrupa’nın 600 bin ton mango ithalatı yaptığını belirten Ezici, “Biz Avrupa’ya daha yakınız ve dalında mango ihraç edebiliriz. 3 yaşında bir mango fidanını ekildiğinden 1 sene sonra yaklaşık 30 tane mango veriyor. 10 dönümlük araziye ektiğiniz mango 5-6 yıl sonra 30 ton mango veriyor. Bu da çiftçiyi ihya eder. Üretimi çok kolay olan bu ürünü haftada 2 kere sulamanız yeterli ve tamamen organik bir meyve” dedi.