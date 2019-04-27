İşsizlik nedeniyle daralan iç talep ve borç yükü önemli sorunlar arasında yer alıyor

Denetim ve danışmanlık firması KPMG Türkiye’nin hazırladığı rapora göre, küresel ekonomide olduğu gibi, güvensizlikten dolayı yurtiçinde de büyüme görünümü kırılganlığını koruyor. “Dış talebe ilişkin belirsizlikle ekonomik aktivitedeki daralma sürüyor” diyen KPMG, “İşgücü piyasasında gecikmeli başlayan daralma toplam talebin sınırlanmasına neden olurken, tüketim kararlarının ötelenmesine neden oluyor. Bu nedenle yapılan KDV indirimlerinin etkisi sınırlı” yorumu yaptı. Raporun diğer satır başları şöyle:



- Kamunun, gelir ve harcama esnekliğinin zayıf olması nedeniyle ekonomiyi desteklemek üzere alanı daralıyor.



- Geçmiş yıllardan gelen borç yükü önümüzdeki dönemin zorlukları arasında.



- Gıdada arz yönlü sorunların yanında maliyet baskıları ve tedarik zincirindeki sorunlar fiyatların yüksek oranda artmasına neden olurken, genel enflasyondaki iyileşmeyi sınırlıyor. Bu da ikincil etkileriyle hizmet ve beklentiler kanalından genel enflasyon üzerindeki riskleri canlı tutuyor.





TCMB’ye uyarı



- Gıda ve hizmet enflasyonu, zayıf talep koşullarına rağmen küresel enerji fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki olası oynaklıkla birlikte enflasyondaki iyileşmeyi tehlikeye sokabilecek riskler olarak önemini koruyor.



- Talep koşullarındaki olumlu etkilere rağmen döviz kurları ile diğer maliyet unsurlarındaki oynaklık, enflasyonda riskleri canlı tutuyor.



- TCMB’nin erken faiz indirimine gitmesi, yıl içinde yaşanabilecek bir küresel riskten kaçış döneminde Türk finansal varlıkları korunaksız bırakabilir. Bu da TL’de oynaklığın yine yüksek kalmasına neden olabilir.

Seçim bitti, musluklar kapandı

Seçim döneminde kredi musluklarını açan kamu bankaları, seçimin hemen ardından tersini yaptı. BDDK verilerine göre, kamu bankalarının TL kredi hacmi 28 Aralık 2018 ile 12 Nisan 2019 tarihleri arasında 63.3 milyar TL artarken, 12 Nisan ile 19 Nisan arasında 1.5 milyar TL azaldı. Toplam kredi hacmi de 4.1 milyar TL azaldı.



19 Nisan tarihi itibarıyla bankaların toplam kredi hacmi 2 trilyon 535 milyar TL oldu. Bunun 1 trilyon 40 milyar TL’lik kısmını döviz cinsinden krediler oluşturuyor. Bankalarda resmi rakamlara göre 382 milyar TL’yi aşan sorunlu kredilere çözüm aranıyor.