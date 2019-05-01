22 milyarlık vergi vurgunu! İşte kaçakçıların yeni yöntemi

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt üzerinden devletten kaçırılan verginin 2 yıl içinde 4.7 milyardan 22 milyar liraya fırladığını bildirdi. Kaçağın nasıl yapıldığını tek tek açıklayan Aktaş, vurgunu bitirecek formülü anlattı, erken önlem alınması halinde yıl sonuna kadar en az 5 milyar liralık kaçağın önlenebileceğini söyledi.

Fesih Aktaş, ülke genelinde yaklaşık 13 bin akaryakıt bayisinin bulunduğunu, ancak bunların yaklaşık yüzde 10'unun (bin 300 bayi) yasa dışı işlere saparak hem ülkeye hem de dürüst çalışan bayilere büyük zarar verdiğini bildirdi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Aktaş, akaryakıttaki yeni kaçakçılık yöntemini şöyle anlattı:

FATURAYI SATIYORLAR

“Vergi kaçakçılığından büyük paralar kazanmak amacıyla kurulmuş bazı küçük dağıtım şirketleri, rafinerilerden aldığı akaryakıtı istasyonlara veriyor ancak faturayı büyük miktarlarda akaryakıt kullanan inşaat şirketleri, madenciler ya da nakliye firmalarına satıyor. İstasyonların ihtiyacı olan fatura ise vergi kaçakçılığı yapmak için kurulmuş dağıtım şirketleri tarafından yüzde 1 kârla bayilere satılıyor. İnşaat şirketleri, madenciler ve nakliye firmaları sanki akaryakıtı kullanmış gibi gider gösterip vergiden kurtuluyor. Kaçakçı dağıtım firmaları bir süre sonra vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyerek batıyor. Batan vergi kaçakçısı, yeni bir dağıtım firması kurup vurguna devam ediyor. Bu şirketler genellikle çaycı, temizlik görevlisi gibi kişilerin üzerine kurulduğu için devlet şirketin sözde patronunu bulsa bile vergiyi alamıyor. Ömürleri ise 12 ayı geçmiyor.”

Aktaş, vurguncuların 2017 yılında 4.7 milyar TL, 2018 yılında 17.5 milyar vergi kaçırdığını, 2019 yılında ise kaçırılan verginin 22 milyar liraya ulaşacağını söyledi. Kaçağı kısmen de olsa önlemek için gelecek yıl başında geçilecek e-irsaliye sisteminin 30 Haziran 2019 itibarıyla başlatılmasını isteyen Aktaş, bu yolla devletin 6 ayda en az 5 milyar liralık vergi kaybından kurtulacağını belirtti. Aktaş, akaryakıt dağıtım şirketi kurmanın zorlaştırılması, mali suça mali ceza verilmesi, istasyonlardaki işlemlerin anlık olarak Maliye'ye aktarılması ve KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülüp 17 puanın ÖTV'ye eklenmesi önerilerinde de bulundu.