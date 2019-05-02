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Fiyatını duyan akın etti, 5 ton soğan 1 saatte tükendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir soğan üreticisi, 5 ton kuru soğanı kilogramını 2 TL'den satışa sundu. Bazı yurttaşların çuvallar aldığı soğanlar 1 saat içerisinde tükendi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 2 Mayıs 2019 Perşembe, 21:05

[Haber görseli]Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir soğan üreticisi, kamyonetine yüklediği 5 ton kuru soğanı ilçe merkezinde 2 TL'den satışa sundu. Nisan ayında fiyatı yüzde 31,44 zamlanarak marketlerde 10 TL'ye kadar çıkan soğanın iki TL'den satıldığını duyan yurttaşlar, satışın yapıldığı yere akın etti. 5 ton soğan 1 saat içinde tükendi.

Bazı yurttaşlar soğanı çuvalla satın alıdı. Ucuz satış yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren soğan üreticisi ise, "Vatandaş ucuz soğan yesin. Biz vatandaşı düşünüyoruz ve vatandaşımıza ucuz soğan satmanın mutluluğunu yaşıyoruz" yorumunda bulundu.

Cumhuriyet İMECESİ

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