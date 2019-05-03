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Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı ve enflasyonda yükseliş gözlendi. Yapılan son dakika açıklamasına göre enflasyon Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.50 arttı. Nisan ayı enflasyon mart ayına göre yüzde 1.69 artış gösterdi. Aylık en fazla fiyatı artan ürün yüzde 31.90 ile limon oldu. Üretici Fiyat Endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30.12 arttı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma, 10:03

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TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,39 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %6,77 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %5,36, ev eşyasında %2,65, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,94 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,40 artış gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grup %0,30 ile haberleşme oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda %0,30 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %31,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %27,64, çeşitli mal ve hizmetler %27,47, sağlık %19,75 ve lokanta ve oteller %19,58 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %1,45 arttı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,48 artış gerçekleşti.

Nisan 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 294 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 82 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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Aylık en yüksek artış %6,77 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %5,36, ev eşyasında %2,65, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,94 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,40 artış gerçekleşti.

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Aylık düşüş gösteren tek grup %0,30 ile haberleşme oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda %0,30 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %31,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %27,64, çeşitli mal ve hizmetler %27,47, sağlık %19,75 ve lokanta ve oteller %19,58 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

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Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %1,45 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,48 artış gerçekleşti.

Nisan 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 294 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 82 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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Cumhuriyet İMECESİ

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