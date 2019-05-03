Enflasyon rakamları açıklandı





TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,39 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %6,77 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %5,36, ev eşyasında %2,65, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,94 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,40 artış gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grup %0,30 ile haberleşme oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda %0,30 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %31,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %27,64, çeşitli mal ve hizmetler %27,47, sağlık %19,75 ve lokanta ve oteller %19,58 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %1,45 arttı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,48 artış gerçekleşti.

Nisan 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 294 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 82 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %6,77 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %5,36, ev eşyasında %2,65, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,94 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,40 artış gerçekleşti.



Aylık düşüş gösteren tek grup %0,30 ile haberleşme oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda %0,30 oranında düşüş gerçekleşti.



Yıllık en fazla artış %31,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %27,64, çeşitli mal ve hizmetler %27,47, sağlık %19,75 ve lokanta ve oteller %19,58 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.







Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %1,45 arttı



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,48 artış gerçekleşti.



Nisan 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 294 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 82 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.