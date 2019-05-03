S&P'den korkutan Türkiye değerlendirmesi!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'de son haftalarda yeniden artan piyasa oynaklığının bankaları etkilemekte olduğu ve Türkiye'nin finansal sisteminin kredibilitesine yönelik endişeleri artırdığı belirtti.

S&P'nin dün yayınladığı rapora göre, yatırımcılar, Türk Lirası'nda devam eden değer kaybının da kısmen etkisi ile ürktüler. Yatırımcıların tedirginliğinde siyasi belirsizliğin de bir faktör olduğunu belirten S&P, hükümetin Türk ekonomisinin kırılganlıklarını düzeltmek için siyasi adımlarının sınırlı kalmasının da bu faktörler arasında yer aldığını vurguladı.

Raporda, "Türk ekonomisi resesyonda ve Türk bankaların varlık kalitesi çabuk şekilde kötüleşiyor, bu bankaların karlığını ve er ya da geç sermaye pozisyonlarını zorlayabilir" ifadesi yer aldı.

Sputnik'te yer alan habere göre Türk bankalarının piyasa türbülansına ve kurda değer kaybına karşı oldukça kırılgan olduklarını savunan S&P, buna neden olarak Türk ekonomisindeki yüksek dolarizasyonu, bankaların dış fonlamaya ağır bağımlılıklarını ve toplam finansman içinde kısa vadenin payının oldukça büyük olmasını gösterdi.

'BORÇLAR TAM OLARAK ÇEVRİLEMEYECEK'



S&P, "Bunun bir sonucu olarak, yatırımcı güveni yokluğunun Türk bankalarının yönetilebilir fiyatlarla sermaye piyasalarına erişim kapasitelerini sınırlamaya devam etmesini bekliyoruz. Bu nedenle, bankaların gelecek birkaç çeyrekte kısa vadeli borçlarını tam olarak çeviremeyeceklerini öngörüyoruz" görüşünü dile getirdi.

Türk hükümetinin kamu bankalarına 28 milyar TL sermaye enjekte etme ve inşaat ile enerji sektörlerindeki sorunlu kredilerde ilişkili iki fon oluşturma kararlarından haberdar olduklarını belirten S&P, sermaye enjekte edilmesinin kamu bankalarının borç ödeme yeterliliklerini artırabileceğini vurguladı.

Bununla birlikte S&P, "Açıklanan adımlara karşın, reform paketinin birçok detayının hala ortada olmaması nedeniyle büyük bir uygulama riski görüyoruz ve bu aşamada ifade edilen reform paketinin piyasa katılımcıların ciddi şekilde ikna etmek için yeterli olmayabileceğine inanıyoruz" dedi.