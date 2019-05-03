Fidelity: Kurumsal yatırımcıların yüzde 22’si çoktan kripto para piyasasına girdi

Yönetimi altında bulunan 2,46 trilyon dolarlık varlıklar ile dünyanın 4’üncü büyük fon yönetimi şirketi olan Fidelity’in alt kuruluşu olan Fidelity Digital Assets tarafından aile ofisleri, resmi kayıtlı yatırım danışmanları ve hedge fonlar dahil olmak üzere 450 kurumsal yatırımcı ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları yayınlandı.

Araştırmaya göre, kurumsal yatırımcıların yüzde 47’si dijital varlıkları yenilikçi bir teknoloji olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 46’sı ise kripto paraların en ayırt edici özelliği olarak klasik piyasalarla korelasyon göstermemeleri olduğunu düşünüyor. Araştırmada yer alan aile ofislerinin yüzde 80’i ve yatırım danışmanlarının yüzde 74’ü dijital varlıkları çok tercih edilebilir bulduğunu ifade etti. Ayrıca kurumsal yatırımcıların yüzde 22’sinin şimdiden Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapıldığı da kaydedildi.

Fidelity Digital Assets yöneticisi Tom Jessop, TheBlock’a yaptığı açıklamada halen kripto paralara yatırım yapmış kurumsal yatırımcıların bu varlıklarını büyütme eğiliminde olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE KRİPTO PARALARA EN ÇOK İLGİ GÖSTEREN ÜLKELER ARASINDA

Kripto para borsası Koineks’in CEO’su Faruk Fatih Özer Bitcoin ve diğer dijital varlıklara yönelik gittikçe artış gösteren kurumsal yatırımcı ilgisinin sektörün yüksek büyüme kapasitesi hakkında fikir verdiğini belirtti.

Özer, “Türkiye dünyada kripto paralara en çok ilgi gösteren ülkeler arasında yer alıyor. DataLight’ın küresel çapta kripto para borsaları üzerinde gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre Türkiye 2,414 milyon kullanıcı ile dünyanın en büyük dokuzuncu kripto para yatırımcısı topluluğunu oluşturuyor. Fidelity’in araştırması başta ABD olmak üzere kurumsal yatırımcıların sektöre ilgisinin hızlı arttığını ve sektörel büyüme kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Biz Türkiye’de de kripto paralarda yakın dönemde büyük kurumsal yatırımcı portföylerinin oluşmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Araştırmaya katılan kurumsal yatırımcıların yüzde 47’si gelecekte kripto paralara portföylerinde yer verebileceğini düşünüyor. Söz konusu bu yatırımcıların yüzde 72’si beta aşamasındaki fonları, yüzde 57’si doğrudan satın almayı Ve yine yüzde 57’si girişim sermayesi ve borsa fonlarını tercih edeceğini aktardı.