AKP'li Kurtulmuş'tan 'yeni para sistemi' açıklaması

AKP Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Öğrenci Akademisi ‘Türkiye Söyleşileri’ etkinliğine katıldı.

“YAŞADIĞIMIZ SORUNLARIN ALTINDA DEMOKRASİ AÇIKLARI VAR''

Toplantıda konuşan Numan Kurtulmuş, gelir dağılımı adaletsizliğinin dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu ifade ederek, “Bunu çözmek için gayret etmek zorundayız. Sadece yoksul ülkelerin meselesi değil bu gelir dağılımı meselesi; yoksulluk gelir dağılımına adaletsizliği sadece onların sorunu değil aynı zamanda gelişmiş dünyanın da sorunudur. Ege’de bir göçmen botu battı diye haber aldık izlemesi, söylemesi kolay. Her gün oralarda onlarca göçmen neden ölüyor? Ülkelerin üzerine çelikten gök kubbe örseniz yoksul insanlar kuzey ve zengin ülkelerine göç etmek için bir yolunu bulup yine deneyecekler. Bu sorun vasıl insanların da sorunudur. 2’ncisi demokrasi açıkları. Yaşadığımız sorunların altında demokrasi açıkları halkların farklı kesimlerinden insanların kendilerini ifade edemedikleri uygulamaların çok büyük etkisi vardır. Suriye sadece yıkılmış şehirler, 4-4,5 milyon Türkiye’de Suriyeli kardeşimiz var, büyük bir dram. Temellerinde demokrasi açıkları var. Eğer Suriye’nin farklı kesimleri kendilerini ifade edebilecekleri siyasal bir görüş bulabilselerdi belki bugün bu sonuç ortaya çıkmayacaktı. Ama diktatör bir rejim Suriye halkının ensesinde boza pişirdi ve Suriye bu hale geldi. Bu sorunların yaşandığı yerlere bakın temel faktörlerinden bir tanesi budur. İnşallah bunu da ortadan kaldıracak çalışmaları yapacağız” şeklinde konuştu.

“GELİR DAĞILIMI ADALETİNİ DÜZELTMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Yabancı öğrencilere çeşitli nasihatlerde bulunan Kurtulmuş, “İşgal ve yabancıların saldırıları, müdahaleleri 3’ncü faktör. ABD, Afganistan’ı işgal etmeseydi Taliban diye bir örgüt ortaya çıkar onun içerisinden de DEAŞ networkü ortaya çıkar mıydı? DEAŞ dünyanın 4 bir tarafından toplanan ve bir ara sadece 80 bin militanı olan 2 hafta içerisinde Suriye’nin batısından girip Irak’ın batısından çıktı. Suriye’de ki durum olmasa PYG/YPG olmayacaktı. 3 temel soruna karşı uyanık olacağız. Darbe gecesinde eğer dışarıdan verilen desteklerle o darbe başarılı olsaydı ne biz burada konuşuyor olacaktık ne de belki sizler Türkiye’de okumaya devam edecektiniz. Sizi yeni Türkiye’nin bir sevdalısı ve muhiti olmanızı önleyeceklerdi. Hayatımızın sonuna kadar 3 şey ile mutlaka mücadele edeceğiz. Gelir dağılımı adaletini düzeltmeye çalışacağız, ülkelerimizde farklı kesimlerin seslerinin de duyulduğu demokrasileri güçlendireceğiz, yabancı işgalciler e karşı dimdik kaya gibi ayakta duracağız” ifadelerini kullandı.

'YENİ PARA SİSTEMİ'

Yeni bir para sistemine geçmek için çabalanması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Bütün söylediklerimde kararsızlık çıkarmayın tam aksine büyük tehditler büyük fırsat ve imkanlar ortaya koyuyor. Önümüzde 4 büyük imkana dikkat çekmek istiyorum. Bugün yaşadığımız dünyada yeni bir finansal sisteme ihtiyaç var. Dünya Bankası, İMF fonksiyonları yerinde değil. Dünyadaki sistem sürdürebilir bir sistem değildir. Şuanda dünya sisteminde ticaretin yüzde 65’i dolar üzerinden yapılıyor. Bütün dünya bunu konuşuyor bu sürdürülebilir bir yük değil. Dünya ticaret örgütü Asya’nın Afrika’nın bir ülkesi, onun yasalarına aykırı davransa kıyamet koparıyor. Bir gecede ABD Başkanı Trump, gümrük duvarlarını bu kadar yükselttim diyor hani dünya ticaret örgütü kontrol ederdi. Güç kimdeyse o istediği şarkıyı söylüyor. Güç olduğu için bu gücü kullanıyor. Hayatımız boyunca uğraşacağımız en önemli fırsatlardan bir tanesi yeni bir para sistemine geçmek, dolara bağımlığı azaltmalıyız. Bunu yapabiliriz” dedi.