Hububat üreticileri: Ekmeklik buğday 1800 lira olmalı

Tarım ve gıdada uygulanan yanlış, şirket yanlısı politikalar sonucunda yeterli olmaktan on yıllardır çıkarılan ülkede, buğday üreticisi bir kez daha açlığa mahkûm edildi. Desteklenmediği gibi maliyetleri karşılamayan fiyatlar nedeniyle hububat üreticisi 1.7 milyon hektar araziye ekmekten vazgeçti.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan buğday fiyatlarını ilişkin görüşlerini dile getiren Hububat Üreticileri Sendikası Yönetim Kurulu, hububat üretim sürecinde bu sezon bilinen nedenlerden dolayı maliyet yüzde 50 arttığını hatırlattı.



Açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) hububatın bu (2018-2019) üretim sezonu için açıkladığı fiyatın enflasyonun üzerinde, fakat maliyetlerin altında kaldığı belirtilerek, “TMO, 2018’de ton başına 1.050 lira olan Kırmızı/Beyaz Sert Ekmeklik Buğday alım fiyatı 2019’da yüzde 29 artışla ton başına 1.350 lira olarak, geçen yıl ton başına 1.100 lira olan makarnalık buğdayın alım fiyatını 2019 için yüzde 32 artırılarak ton başına 1.450 lira, geçen yıl tonu 825 lira olan arpanın fiyatını da 1.100 TL/ton olarak belirledi” denildi.



Üreticilerin mağdur olmaması ve üretime devam edebilmesi için ürün fiyatlarının; maliyet artı yüzde 25 kazanç ve üstüne insanca yaşam payı eklenerek hesaplanması gerektiğini dile getiren üreticilere göre; Kırmızı/Beyaz sert ekmeklik buğday alım fiyatı bu yıl için tonu 1800 lira olmalı. Hububat Üreticileri Sendikası’nın makarnalık buğday için alım fiyatını ton başına 2.500, arpa için de 1.390 lira olarak önerdi.



Sendika ayrıca, TMO’nun piyasayı regüle edebilecek oranda ürünü peşin olarak alması gerektiğinin altını çizdi.