Gıda fiyatları yüzde 31.86 ile endeks tarihinin en hızlı yıllık artışını gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) seçim belirsizliğiyle geçen nisanda yüzde 1.69 oranında arttı. Yıllık enflasyon marttaki yüzde 19.71 düzeyinden hafif bir düşüşle yüzde 19.50’ye geriledi. Gıda enflasyonu ise marttaki yüzde 29.77 düzeyinden yüzde 31.86’ya yükseldi. Bu endeks tarihinin en hızlı yıllık artışı anlamına geliyor.



294 üründe artış



Nisanda endekste kapsanan 418 maddeden 294’nün ortalama fiyatlarında artış, 82 maddenin ortalama fiyatlarında düşüş ve 42 maddenin fiyatlarında değişim olmadı. Nisan ayının zam şampiyonu limon olurken fiyatı en çok artan ilk 10 ürünün 5’i gıdadan oluşuyor.



İç talepteki yavaşlamanın devam etmesiyle çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 17.53’ten yüzde 16.30’a geriledi.





Gıda fiyatı katlandı



Aylık en yüksek fiyat artışı yüzde 6.77 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 5.36, ev eşyasında yüzde 2.65, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.94, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.40 artış gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 31.86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 27.64, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27.47, sağlık yüzde 19.75 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarını oluşturdu.



BlueBay Asset Manage-ment’da kıdemli gelişmekte olan piyasa stratejisti Tim Ash verinin beklentilerin altında kaldığına dikkat çekerek bunun yavaşlayan iç talep koşullarının ne kadar etkili olduğunu gösterdiğine dikkat çekti ve bazılarının enflasyon verisinin ‘doğruluğuna ve gerçekçiliğine’ odaklanabileceğini de belirtti.



Prof. Dr. Erinç Yeldan’a göre, ulusal ekonomide ‘dengesizlenme’ eğilimi güçlenerek devam ediyor. l Ekonomi Servisi

Zamlar artıracak Nisan enflasyonu beklentilerin altında geldi. Ancak uzmanlar sigara zammı ve dayanıklı tüketim mallarındaki kur etkisinin mayıs verisine yansıyabileceği uyarısında bulundu. Akbank tarafından hazırlanan analizde, gıda fiyatları, kur gelişmeleri, petrol fiyatlarındaki yüksek seyir ve cep telefonlarına getirilen ÖTV zammı enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler olarak sıralandı.



GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan “Son dönemde petrol fiyatındaki artışın etkisi ile enerji tarafında görülebilecek maliyet artışları ve TL’de değer kaybının etkisiyle gelecek dönemde oluşabilecek kur geçişkenliği riski halen enflasyon tarafında yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor” dedi.

ÜFE artışı zam olarak yansır

TÜİK verilerine göre yurtiçi üretici fiyat endeksi de (Yİ-ÜFE) tekrar yüzde 30’u geçti. Patronların maliyeti 2019 Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 2.98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.12 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32.24 artış gösterdi. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 Nisan’da aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti. Enerjide aylık artış yüzde 5.29, 12 aylık artış ise yüzde 52.37’yi buldu.



Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, enerji maliyetlerindeki artış ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin ilk etkilerinin ÜFE’de görüldüğünü belirterek, yüksek seviyelerin gelecek dönem TÜFE’yi yukarı çekme eğiliminde olabileceğini söyledi.