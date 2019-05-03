Oto satışları çakıldı

Ekonomik kriz otomobil ve hafif ticari araç pazarını küçültmeye devam ediyor. Satışlar, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 azaldı ve 30 bin 971 adede indi.



Otomotiv Distribütörleri Derneği’ne (ODD) göre, nisanda; otomobil satışları yüzde 55.7 azalarak 24 bin 416 adede, hafif ticari araç satışları da yüzde 59.08 gerileyerek 6 bin 555 adede geriledi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre yüzde 55.67 azalış gösterdi. Yılın ilk 4 ayında ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 47.97 azalarak 119 bin 440 adet olarak gerçekleşti. Buna göre otomobil satışları yüzde 47.45 azalarak 93 bin 228, hafif ticari araç pazarı da yüzde 49.73 düşüşle 26 bin 212 adet oldu.