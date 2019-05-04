İstanbul Halk Ekmek pide fiyatı belli oldu

İHE, ramazan ayında büfelerde satışa sunacağı 300 gramlık pidenin fiyatını 1 TL olarak belirledi. İBB Genel Sekreterliğinin koordinasyonunda yapılan toplantıda alınan kararla, 2018'de olduğu gibi ramazan pidesi 1 TL'den satılacak.

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Ramazan ayı boyunca İHE büfelerinde satışa sunulacak 300 gramlık pide fiyatı, İBB Genel Sekreterlik Koordinasyon Toplantısı’nda alınan karar gereği 2018'de olduğu gibi bu yıl da 1 TL’den satılacaktır.



İstanbul’a hayırlı bir Ramazan diler, kamuoyuna saygıyla duyururuz. pic.twitter.com/KN1nIDMUCD — İBB Halk Ekmek (@ibbhalkekmek) May 4, 2019