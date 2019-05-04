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İstanbul Halk Ekmek pide fiyatı belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesinin fiyatını belirledi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 4 Mayıs 2019 Cumartesi, 12:16

[Haber görseli]

İHE, ramazan ayında büfelerde satışa sunacağı 300 gramlık pidenin fiyatını 1 TL olarak belirledi. İBB Genel Sekreterliğinin koordinasyonunda yapılan toplantıda alınan kararla, 2018'de olduğu gibi ramazan pidesi 1 TL'den satılacak.

Cumhuriyet İMECESİ

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