SON DAKİKA | Merkez Bankası: Yıllık enflasyon baz etkileriyle geriledi

TCMB, nisan ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda, enflasyonun çekirdek ana eğiliminin düşük seviyelerini koruduğu belirtilirken yıllık enflasyonun da baz etkileriyle gerilediği ve yavaşlamanın temel mal grubu kaynaklı olarak devam ettiği kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 1,69 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,21 puan azalarak yüzde 19,50 olmuştu.

TCMB'nin raporundan öne çıkan ifadeler şöyle:

- Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama temel mal grubu kaynaklı olarak devam etmiş, hizmet enflasyonu görece yatay seyrini sürdürmüştür.

- Çekirdek göstergelerin ana eğilimi ise düşük seviyelerini korumuştur. Bu dönemde, enerji grubunda fiyatlar aylık bazda artsa da yıllık enflasyon baz etkileriyle gerilemiştir. Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürmüştür.