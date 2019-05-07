YSK'nin seçim iptali kararının ardından dövizde sert yükseliş

Dolar kuru saat 08:05'de sert yükselişle 6.1013 seviyesinde. Aynı saatte euro/TL 6.8442'dan işlem gördü.

AKP itirazı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal edilirken, ilçeler için bu yönde bir karar alınmadı. AKP ve MHP'nin iptalini istediği Büyükçekmece ve Maltepe seçimleri de yenilenmeyecek.

İptal kararı seçim kurullarının oluşumunun kanuna aykırı olduğu iddiasıyla alındı ve YSK kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulları için suç duyurusunda bulundu.

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası da geri alınacak. İmamoğlu'nun yerine seçimlere kadar resmi bir görevlinin kayyım olarak atanması bekleniyor. Tekrar seçim ise 23 Haziran'da yapılacak.