'Yabancı yatırımcılar Türkiye'den tüyüyor'

Uluslararası Bloomberg sitesinde (Bloomberg.com) “İstanbul seçim kararı görünümü bozdu, Yatırımcılar TL’den tüyüyor” başlığıyla haberi verdi. Bloomberg'e görüş veren yatırımcılar TL varlıklarını azaltmaktan bahsetti, siyasi belirsizliğin Türk ekonomisi zaten mevcut risklerine yeni belirsizlikler eklediğini vurguladı. Haberdeki yorumlardan bazıları şöyle...

New York’taki Seaport Global Holdings’te stratejist Michael Roche: Erdoğan’ın İstanbul dahil büyük şehirleri kaybetmesi, halkın onun ekonomik politikalarından hoşnutsuz olduğunu göstermişti. Şimdi Erdoğan’ın seçimin yeniden yapılmasını zorlaması ise onun yönetim biçimi hakkında endişeleri daha da arttırdı. Piyasa Türkiye’de iç ve dış politik istikrarsızlığın artmasını bekliyor ve bu da sermaye çıkışını getiriyor.

Standard Chartered’den Gofshteyn: Biz tam da böyle bir durumdan dolayı TL’de “şhort” pozisyon (açığa satma) fikrindeydik. Bu konumumuzu sürdürüyor ve TL’nin diğer gelişen ülke paralarına göre kötü performans göstereceğini düşünüyoruz.

New York’taki AllianceBernstein’dan fon yöneticisi Shamaila Khan: YSK kararı zaten mevcut (ekonomiye yoğunlaşmayı engellleyen) politik sorunlara fazladan yenilerini ekledi.

TÜRK FON YÖNETİCİLERİ DE ENDİŞELİ

Bloomberg'in Türkiye'deki versiyonu Bloomberght’nin haberinde de Türk yatırımcıların görüşüne yer verildi. Bunlardan bazıları şöyle...

HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy: TL’deki değer kaybı devam edebilir. Seçim belirsizliğinin nasıl sonuçlanacağı yabancı yatırımcının da uzun zamandır gündemindeydi. Kur karara ilk tepki olarak 6,15’e kadar yükseldi. 26 Nisan’la biten son 8 haftada 10 milyar dolar carry trade’den çıkış olduğunu hesaplıyoruz. Yani yabancı yatırımcı son gelişmelerle 10 milyar dolar Dövize dönüp Türkiye dışına çıkmış. Seçim sonuçları TL açısından negatif algılanacak gibi görünüyor, zaten ilk hareket de onu gösteriyor. Önümüzde TL’de temkinli olunması gereken bir dönem var.

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge: Piyasada uzun zamandır zaten böyle bir sonucun çıkabileceği konuşuluyordu, fiyatlaması yapıldı. Endekste büyük ihtimalle 90 bin 500 seviyesine doğru çekilme olabilir. Kurda psikolojik 6 seviyesinin geçilmesiyle kırılganlık arttı, 6,25 seviyesinin üzerine hareket olursa borsada bir miktar daha negatifliğe neden olabilir. Kurda yüksek volatiliteli bir döneme hazırlıklı olmak gerekir."