Anadolu Holding, McDonald’s'ı satıyor

AG Anadolu Grubu Holding, Anadolu Restoran İşletmeleri (McDonald’s) ile ilgili stratejik alternatifleri araştırmak üzere yetki verilmesine karar verdi

AG Anadolu Grubu Holding’in (AGHOL) konu ile ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği yazılı açıklama aşağıda yer almaktadır:

Şirketimiz portföyündeki varlıkların en verimli şekilde değerlendirilmesine yönelik stratejisi çerçevesinde, bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. (McDonald’s) ile ilgili olarak stratejik alternatifleri araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde üçüncü kişiler ile görüşmeler yapmak üzere bir yatırım bankası veya aracı kurumun yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir.