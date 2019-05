Ucuz etin faturası çiftçiye kesiliyor. İşlemleri yapan Ziraat’e de komisyon ödenecek

Hükümet, çiftçilere tarımsal destekleme için ayrılan kaynağı, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) zararını kapatmak için kullanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesine konulan 150 milyon lira, et fiyatlarını dengeleyebilmek için piyasadan zararına alım ve satım yapacak olan ESK’yi aktarılacak. Eti ucuzlatabilmek için çifçiye destek olarak verilmesi gereken kaynak kullanılacak. İşlemleri yapan bankaya da komisyon ödenecek.



Ziraat’e komisyon



Hükümet, yem ve gübre fiyatlarını düşürüp, ekili alanları artırarak hayvancılığı geliştirmek yerine yine çiftçiye çözüm olmayacak yola başvurdu. Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar’ın ardında tebliğ de yayımlandı. Karar, ESK’nin et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla yapacağı alım ve satımlar sonucunda oluşacak farkın Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımsal destekleme bütçesinden sağlanmasını öngörüyordu. Bu kapsamda çiftçilere destek için ayrılan 150 milyon liralık ödenek ESK’ye aktarılacak.



Piyasada oluşan kırmızı et alım fiyatlarının üretim maliyetlerinin altında olması halinde, yerli üreticiyi korumak için ESK tarafından gerçekleştirilen alım ve satım tutarlarından kaynaklanan fark ESK’ye ödenecek.



Ziraat Bankası’na da hizmetleri nedeniyle ödenen tutarın yüzde 0.2’si komisyon olarak verilecek. Uygulama l Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak