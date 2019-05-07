İstanbul seçiminin yenilenmesi TL’yi eritti. Türkiye’nin kredi iflas riski arttı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) AKP’nin başvurusu ile İstanbul seçimini yenileme kararı sonrası piyasalar sert dalgalandı.



Dolar/TL seçim kararının ardından önceki gece 6.15 seviyesinin üzerine yükseldi. TL’de değer kaybı yüzde 3’ü buldu. Dolar dün yükselişini sürdürerek 6.20 TL’yi gördü. TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı 31 Mart seçimlerinden bu yana yüzde 10’u, yılbaşından bu yana ise yüzde 14’ü aştı. Avro yüzde 13 civarında yükseldi. Faizlerde seçim öncesinden bu yana 2 yıllık tahvilin bileşik faizinde 260 baz puan, 5 yıllık getiride 198, 10 yıllık getiride 158 baz puanlık yükseliş oldu. Borsa İstanbul ise 2019 yılı kazançlarını sildi. Borsa İstanbul 100 Endeksi, dün güne yüzde 2.3 ekside yaklaşık 90.801 puandan başladı.



IHS Markit verilerine göre Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS’ler önceki günkü kapanışa kıyasla 30 baz puan artışla mart sonundan bu yana en yüksek seviye olan 464 baz puana çıktı.





Demokrasiye zarar



Analistler ekonomi ve piyasalar açısından iki ay daha kayıp dönem olacağını, 31 Mart sonrası söz verilen reform uygulamalarının gecikeceğini belirtirken, sürecin Türkiye’deki demokrasi algısına da zarar verdiğine dikkat çekiyor. Bluebay Asset Management’tan Timothy Ash, “Türkiye için benzeri görülmemiş ve hangi açıdan bakarsanız bakın Türkiye’deki demokrasi algıları açısından zarar verici” dedi.



S-400 ve F35 nedeniyle ABD ile ilişkiler, Merkez Bankası’nın rezervleri ve ısınan ticaret savaşları gibi diğer risk unsurları da göz önünde bulundurulduğunda TL’deki baskının ve kurdaki yükselişin sürmesi bekleniyor. Bankacılar gelecek dönemde harcamalar ve bütçe üzerindeki baskının artacağını, özel sektörde yatırım ve harcamaların durmasıyla vergi gelirlerinin de düşeceğini belirterek, bütçe açığının artmasıyla Hazine’nin de daha fazla borçlanmak durumunda kalacağını belirtiyor.

UniCredit gelişmekte olan piyasalar FX stratejisti Kiran Kowshik, hukukun üstünlüğü konusunun piyasalarda yakından izlendiğini belirterek, “Rezervlerin azaldığı da ortada ve Türkiye’nin IMF gibi dış çıpalar olmadan mevcut zorlukları nasıl aşabileceğine yönelik soru işaretleri var. Türkiye’nin rezervlerinin yeterliliği ve dış borçlarını ödeyebilme yetisine yönelik endişeler artıyor” diye konuştu. l Ekonomi Servisi