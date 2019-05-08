Trakya'da her seçim öncesi bulunan doğalgazın sırrı ortaya çıktı!

Her seçim öncesi Türkiye'de gaz ya da petrol rezervi bulunur. Bunun son örneği Trakya'da yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8 Şusat'ta TRT Haber'e yaptığı açıklamada Trakya'da birkaç yıldır çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Çalışmalardan sonra küçük bir doğalgaz keşfimiz oldu. Pazartesi günü sahayı inceleyeceğiz. Oradan detayları vereceğiz" demişti.

Habertürk'te yer alan haber şöyle: Trakya'da doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına devam eden Kanadalı Valeura Energy'nin üst yöneticisi Sean Guest de ,26 Nisan'da Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada "Devepınar-1 sahasında yaptığımız sondajdan elde edilen sonuçlar, bölgede yüksek basınçlı doğal gaz bulunduğuna dair tahminlerimizi destekliyor" diye konuştu.

İngiliz The Daily Telegraph gazetesinde kısa süre önce bir haber yer aldı. Haberde, Kanadalı şirket ile Norveçli ortağı Equinor’un, İstanbul’a 2 saatlik mesafede, Trakya bölgesinde doğalgaz sondajı yaptığına işaret edildi. Bölgede, “20 trilyon metreküp doğalgaz rezervi” bulunduğu öne sürüdü. Gazete, “Doğalgazı tamamen yurt dışından ithal eden Türkiye, böylece Rusya’ya olan enerji bağımlılığından kurtulabilir. Bu miktardaki doğal gaz rezervi aynı zamanda Türk ekonomisini de besleyebilir” yorumunda bulundu.



Trakya’da, 20 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi bulunduğu yönündeki haber ve yorumların “sırrı” çözüldü. Habertürk'ten Olcay Akdilek'in haberine göre bölgede sondaj yapan Kanadalı Valeura kaynakları, 20 trilyon “tcf” doğalgaz olabileceği tahminini dile getirdi. ABD sisteminde kullanılan bu birim, “kübik feet” anlamına geliyor. Metreküpe çevrildiğinde 500-550 milyar metreküp anlamına geliyor. Şirket, bölgede yaptığı üçüncü sondajının net sonucunu almadığı için tahmin olarak kayıtlara geçiyor.



Şirket, bölgede bugüne kadar 3 sondaj yaptı. Üçüncü sondajın da henüz teknik sonuçları alınmadı. Bu işlemin birkaç ay alması bekleniyor. Net bir veri söz konusu olmadığı için rezerve ilişkin rakam vermek de mümkün değil.



Peki, bölgede doğalgaz yok mu? Bölgede, bir miktar gaz olduğu hemen hemen kesin. Ancak, bunun trilyon metreküp düzeyinde olduğunu gösteren, herhangi bir bulgu ya da tespit söz konusu değil. Diğer yandan gaz olsa da işletilebilir olmasının da önemine dikkat çekiliyor. Trakya’da gaz olup olmadığının ortaya çıkması için birkaç ay daha beklemek gerekiyor.