Yatırımcı endişeli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarlanması kararının ardından TL’de negatif ayrışma devam ederken, dolar/TL dün gün içinde 6.20 seviyesini aştı.

Analistler seçimin tekrar yapılacağı 23 Haziran’a kadar TL’ye yönelik risk algısının devam etmesini beklerken, S-400 ve F35 nedeniyle ABD ile ilişkiler, Merkez Bankası’nın rezervleri, ısınan ticaret savaşları gibi diğer risk unsurları da göz önünde bulundurulduğunda kurdaki yükselişin sürmesi bekleniyor.

İçerideki risklerin yanı sıra ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının tekrar alevlenmesi de küresel bazda endişe yaratıyor. ABD Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar değerinde ürüne uyguladığı gümrük vergisini yarından itibaren yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltecek. Yatırımcılar ABD’nin Trump’ın gümrük vergilerindeki artışı durdurmaya çalışan Çin’in müzakerecisi Liu He’nin bugün ya da yarın Washington’da yapacağı temasları izliyor.

Uzmanlara göre, TL için şu aşamada öncelik seçim. Ciddi bir risk primi, CDS’ler 476 puan oldu. ABD ile ilişkiler ya da Merkez’den bir adım gibi bir haber gelmedikçe TL lehine hareket görmek zor.

Yüzde 50 kayıp

Geçen sene mayıs ayı başında 4.2 TL seviyesinde olan dolar arada geçen bir yılda yüzde 50 değer kazandı. Türk Lirası, Arjantin Pesosu ile birlikte dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi konumunda.

Rabobank Stratejisti Piotr Matys, “Son 4 haftada TL’de yüzde 8 düşüş yaşandı. TL en kötü performansı gösteren gelişen ülke para birimi oldu. Bu da enflasyon daha uzun süre yüksek kalmaya devam edebilir demek. Merkez Bankası’nın da faiz indirimi düşünme olasılığı azaldı. Kur hızlı bir şekilde 6.50’ye veya 7’li seviyelere çıkarsa Merkez buna tepki vermek zorunda kalacak” dedi. Matys, Türk varlıklarına yönelik algının negatif ve şu anda TL için iyimser olmanın zor olduğunu kaydederek, yapısal reformlara odaklanılması gerekirken yeniden seçime odaklanılmasının TL varlıklarda negatif etki yaptığını söyledi. Ekonomide somut adımlar göremediklerini belirten Matys, “yatırımcılar ekonomik politikalarda daha fazla detay görmek istiyor. Merkez Bankası para politikası metninden ‘gerekirse ek sıkılaştırma yapılabilir’ ifadesini çıkartarak şaşırttı. Bu da bence politika hatası oldu. Birbiri ardına yaşanan gelişmeler yatırımcıları endişelendiriyor” diye konuştu.