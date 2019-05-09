Piyasalar içerideki gelişmeleri izlemeyi sürdürürken dışarıda ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları ve Çin heyetinin bugünkü ABD ziyareti öne çıkıyor. 9 Mayıs sabahı dolar kuru düne göre hafif bir gevşemeyle 6.16'larda. Analistler, gelişmekte olan piyasaların henüz bu konuyu tam olarak fiyatlamadığını belirtiyor.
Dolarda son durum
Dolar/TL, YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından sıçradığı 6.15 - 6.20 arasındaki hareketini sürdürüyor.
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Yayınlanma tarihi: 9 Mayıs 2019 Perşembe, 08:50