Dolarda son durum

Piyasalar içerideki gelişmeleri izlemeyi sürdürürken dışarıda ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları ve Çin heyetinin bugünkü ABD ziyareti öne çıkıyor. 9 Mayıs sabahı dolar kuru düne göre hafif bir gevşemeyle 6.16'larda. Analistler, gelişmekte olan piyasaların henüz bu konuyu tam olarak fiyatlamadığını belirtiyor.