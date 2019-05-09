Beymen'in yüzde 97'si Katarlı gruba geçiyor

Boyner Holding, Mayhoola ile finansal ortaklıklarını Boyner Perakende'nin BOYP.IS mevcut şirket portföyünü paylaşarak sonlandırma yönünde mutabakata vardığını duyurdu.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre; mutabakat çerçevesinde Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil'in tamamı Boyner Holding'in olacak.

Beymen ve AY Marka Mağazacılık'ın yüzde 97 oranındaki çoğunluğu ise Mayhoola'ya geçecek.

Sürecin gerekli tüm onayların ardından Haziran 2019'da tamamlanması beklenirken; anlaşmanın finansal detayları ise yönetim kurulu kararları ve yasal onaylar sonrasında açıklanacak.

Mutabakat öncesinde Mayhoola'nın Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'de yüzde 54, Boyner Holding'in ise yüzde 42.8 oranında payı bulunuyordu.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları ise bünyesinde Boyner Büyük Mağazacılık, Beymen Mağazacılık, AY Marka Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil'i barındırıyordu.

Açıklamaya göre, Mayhoola'nın son dört yıl içinde Boyner Grup'a yaptığı yatırımlar sonucunda Beymen ve AY Marka'yı devralması, Türkiye lüks ve moda perakendesi alanında bugüne kadar yapılan en büyük yabancı yatırımı olacak.

Boyner Perakende hisseleri açılış sonrasında 5.20 TL'ye kadar çıkmasının ardından saat 1005'te yüzde 4.11 primle 5.07 TL'den hareket ediyor.