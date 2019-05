TÜİK verileri, Bakan Pakdemirli’yi yalanladı

Bu verilere karşın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yurttaşların et tüketiminin arttığına yönelik açıklama yapmasına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal tepki gösterdi.Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin yalan söylediğini belirten CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, “TÜİK, Bakan Pakdemirli’yi yalanlıyor. Bir yandan et üretimi düşerken öbür taraftan nüfus her yıl bir milyona yakın artıyor. Bu veriler ışığında görülüyor ki et tüketiminin artması mümkün değil. Ekonomik kriz nedeniyle halkımızın alım gücü düşüyor. Bu durumda kırmızı et tüketimi daha da düşecek. Ekonominin kuralıdır, az olanın fiyatı artar ve et fiyatları maalesef artacak” dedi.

TEK DERTLERİ KAZANMAK



Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre yurt içinde et üretiminin düşmesi nedeniyle yeniden et ithalatının yapılacağını ifade eden Sarıbal, “İthalat lobisi ile çalışmayı seven bir AKP hükümeti var. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’ten et ithalatı için talimat vermişti. Sadece Bosna Hersek’ten değil, Rusya’dan ve diğer ülkelerden yine et ithalatı başlayacak. ‘Halkımıza ucuz et yedireceğiz’ diyerek yandaş marketlere peşkeş çekecekler. Tek dertleri, ‘ithalattan nasıl kazanırız’ sorusunun yanıtı. Üreticimiz artık bu oyunları görüyor” ifadelerini kullandı.