Reuters: Türk bankaları Türk Lirası'nı desteklemek için 4,5 milyar dolar sattı

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Reuters haber ajansı, iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Türk bankalarının bu hafta içinde Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısındaki değer kaybını durdurabilmek için toplamda 4,5 milyar dolar sattığını duyurdu.

Reuters Türk kamu bankalarının dün gece de dolar satışını sürdürdüğünü belirtti.

Reuters ve Bloomberg haber ajansları, dün de Perşembe gece saatlerinde Türkiye'de piyasalar kapalıyken kamu bankalarının Asya piyasalarında işlem yaptığını ve fazla işlemin geçmediği sığ piyasada TL'yi desteklemek adına yaklaşık 1 milyar dolar satıldığını yazmıştı.

Dolar, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Beleidye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı ardından TL karşısında değer kazanmaya başlamış ve Perşembe günü kur 6,25 TL seviyesine çıkarak son 7 ayın en yükseğini görmüştü.

Türk bankalarının Perşembe gecesi ve Cuma sabaha karşı yaptığı dolar satma işlemleri sonrası Dolar/TL kuru Cuma gününü 5,99 seviyelerinde tamamlamıştı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, dolar satan bankalar arasında en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası'nın da bulunduğunu belirtmişti.

Bloomberg haber ajansı ise "Türkiye uyurken, bankaları Asya'da Dolar satıp TL aldı. Yapılan işlemlerin piyasa etkisinin azami düzeye çıkarılması için Asya piyasaları kullanıldı" dedi.

Reuters bugünkü haberinde ise Türk bankalarının bu hafta yaptığı satışın yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Dolar/TL kuru piyasaların kapalı olduğu bugün 5,98 seviyesinde.

BBC