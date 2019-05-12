'Katılım payı'na seçim kamuflajı! 'Gerçeği gizliyorlar'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Poşetten sonra yoğurt kabı, cips-çerez paketi, içecek kutusu da paralı olacak” haberleri sonrası, halktan gelen tepkileri ve İstanbul seçimini de dikkate alarak yayınladığı yönetmeliği gizledi.

Bakanlığın web sitesinde yayınlanan “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Taslağı” tepkiler üzerine alelacele kaldırıldı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Bakanlık, basında çıkan “Poşetten sonra yoğurt kabı, cips-çerez paketi, içecek kutusu da paralı olacak” haberleri sonrasında, halktan gelen tepki üzerine yönetmeliği gizledi ancak bakanlığın hazırladığı broşürlerde, bunlar için de vatandaştan ücret alınacağı açıkça vurgulanıyor.

GERÇEĞİ GİZLİYORLAR

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Kamuoyu tepkisi karşısında kendi çıkardıkları yasa ve yönetmeliklerden de geri adım atıyorlar. Bu düzenleme, doğayı korumak için değil, Hazine'de yarattıkları deliği yamamak içindi. Şimdi de gerçeği gizliyorlar'' dedi ve şunları söyledi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanı, makamına yakışmayacak şekilde gerçekleri halktan gizlemeye çalışıyor. Sıfır atık politikası kapsamında Çevre Kanunu'nda yapılan değişikliklerin arkasında duramayan bakanlık, sorumluluğu TBMM'deki diğer partilere atıyor. TBMM Genel Kurulu'nda CHP bu yasaya ret oyu verdi. Ama bakan, sanki biz de kabul etmişiz gibi paylaşımda bulunuyor.”