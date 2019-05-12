'Birkaç ayda enflasyonda keskin bir düşüş yaşayacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk'te canlı yayınlanan Hakan Çelik'le Hafta Sonu programında konuştu.



Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

-Türkiye önemli bir sınavdan geçti. Eylül ayında faizlerin yüzde 40'a çıktığı bir dönemde Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile daha istikrarlı bir sürece girmeye başladık. Faizler hâlâ yüksek, düşmeye devam edecek. Özellikle birkaç ayda keskin bir düşüş yaşayacağımız çok daha güçlü bir dengelenme sürecini ortaya koyacak.

-Tünelin ucundaki ışık daha da görünür hâlde." diye konuştu. Albayrak "2019'da enflasyon başta olmak üzere, dünyayı ilgilendiren bir travmatik olay yaşamadığımız sürece, etkili ve dengeli bir noktaya ulaşacak.

- 2018 Temmuz- Ağustos'ta yeni sistemle yeni ekonomik model lanse ettik. Türkiye çok tarihi bir dönemden geçiyor. 2013'ten itibaren baktığımızda Türkiye müthiş bir meydan okuma ile karşı karşıya. 12 bin dolar kişi başı geliri aştığı, mayısı takip eden süreçte entresan döneme girdi.



- Mali tablonun başlıca sorumlusu ABD değil Çin

- Yeni dünya düzeninin ekonomik getirileri var



- İstihdamın artacağı bir döneme giriyoruz



DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ KRİZİ

-Akdeniz kimsenin babasının gölü değil. Bizim kendi karasularımız var. Türkiye çözüm odaklı iyi niyetli süreci yönetecek. Kendi vatandaşımızı koruyamıyorsak biz niye varız. 2020'lerin Türkiyesi'nde inşallah Türkiye özellikle enerji aramacılığında petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu haberler duyacak



- Enerji ve savunma planımıza kimse karışamaz



- Türkiye'nin içinde bulunmadığı proje yatırımcısını batırır



TRUMP İLE GÖRÜŞMEDE NELER YAŞANDI

-Şunu ifade edeyim. G-20 toplantıları çok yoğun bir takvim seyahatiydi. Tek bir Amerika yok. Mümkün olduğunca yurt dışı seyahatlerde açık kapı bırakmak karşılıklı menfaatler içerisinde kazan kazan ilişkisinde daha iyi nasıl adımlar atabiliriz. Sayın Trump görüşmesi şahsıma yönelik bişey değil, tamamen meseleyi şöyle gördüğüm görüşme. Trump'ın hem ülkemize hem Cumhurbaşkanımıza duyduğu sevgi, muhabbet ve iyi niyetli bir yaklaşımın tezahürü. Çok pozitif bir görüşme oldu. Bir çok konuyu ele aldık. Bir önceki başkanla oluşan büyüyen sıkıntılardan mustarip olduğunu duyduk. Ç İyi niyetli bir yaklaşımdı. Sorunlar yumağı var ama pozitif adımlar atmaya yönelik bir irade var. Çok önemli müzakereler ortaya koyduk. Gerek e-mail, gerek heyetler arası, gerek telefonla görüşmelerimiz devam ediyor. Amerika’nın da cari sorunları var, Türkiye’nin de öyle iki taraf da pozitif adımlar sergiledi. Resme genel baktığımızda ülkemize ve cumhurbaşkanımıza karşı derin sevgi ve muhabbetin sergilendiği, için memnun oldum. Cumhurbaşkanımıza ilettim.



- İletişimi karşılıklı paydaşlarınızla çok sıkı net bir şekilde paylaşmalısınız



- Trump, temmuz ayında Türkiye'ye gelebilir



- (Döviz Kurları) Şöyle ifade edeyim Döviz kurlarını Türkiye'deki vatandaşlarımızı olumsuz etkileme durumu eskiye göre daha az. Borçluluk düzeyi daha az. Bundan dolayı toplumumuz bir farkındalık oluşturdu. İç dış farklı faktörden kaynaklanan dalgalanmalar etkisi daha düşük. Bu tip dalgalanmalar özellikle ithalatı olumsuz etkiliyor.



- Önümüzdeki dönem daha pozitif bir sürece giriyoruz



- Mali yapısı Türkiye kadar şeffaf bir ülke yok



- Türkiye emin adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor



- Bir ülke ekonomisine yönelik kötü niyetli çalışmalar yaparsınız, ekonomisi etkilenir ama biz son 8 ayda çok önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Türkiye çok daha kırılganlıklarını azaltmış bir şekilde devam ediyor. Swap piyasası, farklı paydaşların adımları yönetilebilir kontrollü bir noktaya doğru gidiyoruz. Türkiye dengelenme çok güzel bir noktaya gelecek. Önümüzdeki dönem çok daha pozitif sürece giriyoruz. Turizmde, tarımda, cari açık değil, fazla noktasına gittiğimiz… Türkiye birçok anlamda sınandı, test edildi. Devam ediyor. Biz her sınanmadan çok daha iyi bir şekilde çıkıyoruz. Türkiye ve kurumları her şeyin farkında.



- (Yerel seçimin ekonomiye etkisi) Gerçekçi olmak gerekirse yerel seçimlerin belirsizliği seçimden sonra kalkacaktır. Dış politika ve diğer farktörler... Normal şartlar altında ekonomiye hiçbir etkisi yok. Türkiye'yi farklı sınamalara ve testlere tabi tutmaya çalışanlar bunu bahane ederek bir aldı operasyonu yapabilirler. Önümüzdeki süreç çok daha güçlü pozitif sürece giriyoruz. Önümüzdeki dönem enflasyon aşağı doğru düşecek. Yaz ayları tarım, turizm, döviz girdisi anlamında pozitif bir döneme giriyoruz. Bir algıyla karşı karşıyayız.



- Türkiye çok ciddi bir mesafe kat etti tarım ve hayvancılıkta. Türkiye tarımda net dış ticaret fazlası veriyor



- (Avrupa Birliği konusu) Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı daha fazla. Avrupa'nın içinden geçtiği çok farklı bir sına süreci var. Son dönemde yaşanan siyasal olaylar. Bir çok paydaş bunun farkında. Türkiye ekonomik olarak AB'nin en önemli partnerlerinden biri



- Şimdi şunu çok net ifa de edeyim reel sektörün içinden geçtiği süreç çok zordu. Kamu özel sektör karşılıklı, süreç içinde elimizden geldiğince yoğun bir mesai ortaya koyduk. Kamu bankaları üzerinde imalat ve ihracat sektörü için 3 kamu bankası güzel bir paket açıklayacak. Uzun vadeli, TL bazlı önemli bir paket açıklayacağız haziran gibi



- Vergi altyapısında değişiklik öngörüyoruz

- ATM'lerin ortak işletilmesi konusunda bir lansmanımız olacak 7 kamu bankasıyla başlayacak



- Ortak ATM işletmecilği ile 1 milyar TL tasarruf öngörüyoruz



- Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi kuracağız kurmak. Bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz



- Türkiye 8 ay zor bir süreci geride bıraktı. Bugün ortaya konan tüm rakamlar güven endeksi, sanayi, kapasite grafiklerin hepsi pozitife ivmelenmeye başladı. Mart ve Nisan istihdamına 500 bin yeni giriş var. Mayıs Haziran daha iyi olacak.



- WhatsApp kullanmıyorum