Borçları kapatmak için elektriğe zam isteniyor

Bankalar bilançolarını sorunlu kredilerden koruyacak düzenlemeler isterken, kredilerin düzlüğe çıkması için elektrik fiyatlarının yükselmesi gerektiğini belirtiyorlar. Aralarında bankacı, yatırımcı, danışman ve enerji şirketi yöneticilerinin bulunduğu 12’den fazla kaynakla yapılan görüşmelere göre hükümet, sorunlu kredilerin banka bilançolarından çıkarılarak fonlara yerleştirileceği bir yapı kurmak ve bankaları bu krediler kaynaklı sert kayıplardan koruyacak kanun değişiklikleri için bankalarla birlikte çalışma yürütüyor.

2007-2017 arası elektrik üretim kapasitesini iki katına çıkarmak için 70 milyar dolarlık dış borçlanma yapıldı.