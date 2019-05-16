Alırken de satarken de binde 1 vergi alınacak

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, kambiyo muamelelerinde (döviz alım satımı) binde 1 vergi alınacağı belirtildi. Bu karar kamuoyunda sadece döviz satarken binde 1 oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) alınacağı şeklinde algılandı. Kararda satış tutarı üzerinden vergi alınacağının yazılması bu düşünceye neden oldu. Oysa kararda 'satış tutarından' önceki kelime kelime 'muameleleri' olarak geçiyor. Muamele ise ham alım hem satımı içeriyor. Karardaki tam cümle şöyle: " Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1." Nitekim edinilen bilgilere göre uygulamada da hem alım hem satımda vergi alınacak.

NEDEN BİNDE 1 İLE SINIRLI KALDI?

Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vergi getirilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu öne sürülerek bu verginin konulamayacağı da iddia edildi. Oysa Kararname'de belirtildiği gibi değişiklik 1998 tarihli Bakanlar Kurulu kararının sıfırlanan bir verginin yeniden canlandırılması yoluyla gerçekleştirildi. Bu karar ile kambiyo işlemlerinde binde 1 oranında vergi getirilmiş ancak daha sonra 2008 yılında bu vergi sıfırlanmıştı. Yapılan değişiklikle getirilen verginin yasal altyapısı daha önce olan bir uygulama olduğu için Anayasa'ya aykırı olmadığı belirtiliyor. Oran da değişmediği için de Anayasa'ya aykırılıktan bahsedilemeyeceği kaydediliyor. Ancak uzmanlar bu değişikliği bir ilk adım olarak görüyor. Kurdaki oynaklığın devam etmesi halinde bu kez kanun ile kambiyo işlemleri üzerinden alınacak BSMV'nin artırılabileceği ifade ediliyor. Vergi oranının daha fazla olması için kanunda değişiklik gerekiyor.

YILLIK BEKLENTİ 1 MİLYAR DOLAR

Getirilen yeni vergi ile yıllık 1 milyar dolarlık bir gelir hedefinin olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Garanti Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert ise, "Spot döviz piyasasında günlük işlem hacmi ortalaması Nisan'da 5.6 milyar dolar. Buradan günlük ortalama çift taraflı 200'er milyon TL gibi bir vergi toplanacak. 20 iş günü dersek aylık 2 milyar TL gelirden bahsediyoruz. Bu adım hem gelir artırma hem de dövizden caydırma amaçlı görünüyor" demişti. Bakanlar Kurulu kararının ilk yayımlandığı 1998 yılında tüm kambiyo muamelelerinde BSMV yüzde 0.1 olarak belirlenmiş, 2008 yılında sıfıra indirilmişti.

Habertürk- Rahim Ak