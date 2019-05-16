UNESCO’dan sonra Bakü de Opet’i dinledi

Rotaryenlerin toplantı, sosyal proje çalışmalarının büyüklüğü ülke sınırlarını aşıyor. Mersin Toros Rotary Kulübü’nün organizasyonu, Bakü Khazar Rotary Kulubü’nün desteğiyle Bakü’de düzenlenen “2019 Sınırsız Bölge Konferansı”na sosyal projelerini anlatmak için davet edilen Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Troya’yı anlattığı Paris UNESCO’dan sonra bir kez daha sosyal projelerini uluslararası platformlara taşımış oldu.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Rotary 2 bin 430, dünyadaki 538 Rotary Bölgesi arasında en büyük coğrafyaya sahip olan bölge. Bölgede Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Türkiye olmak üzere 8 ülke bulunuyor. Bu ülkenin Rotaryenleri, eşleriyle birlikte, üç gün boyunca Bakü’de çeşitli toplantılar yaparak birlikte çalışmanın sinerjisiyle değişik projeleri hayata geçirmenin adımını attılar. 102 sosyal projenin yanında iş insanları da ortak çalışma kararları için yüz yüze görüşmeler yaptılar. Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada en yeni projeleri olan kadının iş hayatına daha çok katılmasını sağlamak amacıyla Opet istasyonlarında kadın akaryakıt satış yetkilisi istihdamını anlattı. Nurten Öztürk, “ Bugün Türkiye’nin dört bir yanında hemen hemen tüm istasyonlarımızda en az iki kadın görebilirsiniz” dedi.