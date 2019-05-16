Sanayici muafiyet istiyor

Kurdaki yükseliş nedeniyle ithal girdi maliyetleri artan sanayici, döviz alırken de vergi öderse yükünün artacağını belirterek karara itiraz etti.
Emre Deveci
Yayınlanma tarihi: 17 Mayıs 2019 Cuma, 01:55

[Haber görseli]Cumhurbaşkanı Kararı ile döviz alımlarına satış tutarı üzerinden binde 1’lik Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) getirilmesine sanayicilerden itiraz geldi. Sanayi odalarından edinilen bilgilere göre, ithal hammadde ve ara malına bağımlı olan sanayiciler, zaten kurdaki yükseliş nedeniyle artan maliyetlere bir de BSMV vergisinin eklenmesine itiraz etti. Üretim ve ihracat yapabilmek için yapacakları ithalatın bedelini ödemek için döviz alırken binde 1 vergi ödemek istemeyen sanayiciler, reel sektörün de bankalar gibi BSMV’den muaf tutulması için resmi makamlara başvurdu.

TL’deki süregelen değer kaybı nedeniyle yurttaşlar ve kurumlar birikimlerini dövize çevirmeyi tercih ederken, önceki gün gelen binde 1’lik BSMV vergisinin bu yönelişi değiştirmesi beklenmiyor.

Oran artabilir
Öte yandan, Habertürk’ün kambiyo vergisine ilişkin haberinde, kurdaki oynaklığın devam etmesi halinde bu kez kanun ile kambiyo işlemleri üzerinden alınacak BSMV’nin artırılabileceği ifade edildi. Vergi oranının daha fazla olması için kanunda değişiklik gerekiyor.
Uzmanlar, ilk dört ayda 54.5 milyar TL’ye ulaşan bütçe açığının kapatılması için bir kalem olarak BSMV’nin değerlendirileceğini belirtiyor. Yabancı yatırımcılar ise, düzenlemeyi, döviz piyasasına hükümetin daha fazla müdahale edeceği yönünde kaygı verici bir sinyal olarak değerlendiriyor.

Yağışlar üretimi vurdu

İklim değişiklikleri sebebiyle yaşanan beklenmeyen yağışlar ayçiçeğinde hastalığa sebep olurken, buğdayda ise ekim alanlarını daralttı.

Trakya çiftçisinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan ayçiçeğini, kullanılan bir tohum türü ve serin giden havalar sebebiyle köse hastalığı vurdu. Bu yıl ki hava şartlarının bu hastalığa uygun bir ortam yarattığını anlatan Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, “Çiftçi, hastalıklı yerleri bozup tekrar ekmek zorunda kaldı. Bu büyük bir maliyet” dedi. Bölgedeki ayçiçeği üreticisi Şaban Topçu da hastalık nedeniyle verim kaybının yüzde 40’a ulaştığını ifade etti.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy ise, uzun süren yağışların toprağın rutubet derecesini yüzde 70’lere çıkardığı için buğday ekiminin engellendiğini belirterek, “Özellikle Güneydoğu’da ekim alanlarında ciddi azalma yaşandı. Bu yıl ekim alanlarındaki yüzde 5 düşüşün sebebi bu. Ancak bu durumun yağışların çok iyi gitmesi sayesinde telafi edileceğini düşünüyoruz. Yani ekim alanlarındaki azalmaya rağmen buğday üretiminde yağışlar sayesinde geçen yıla göre kayıp olmayacağını öngörüyor, en az 20 milyon ton rekolte bekliyoruz” dedi.

Yaş çaya 2.90 lira
Öte yandan 2019 için yaş çay alım fiyatı 2.90 TL olarak tespit edildi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 13 kuruşluk destek yapılacak. Böylece fiyat 3.03 lira olacak.

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ