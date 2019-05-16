Sanayici muafiyet istiyor

Cumhurbaşkanı Kararı ile döviz alımlarına satış tutarı üzerinden binde 1’lik Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) getirilmesine sanayicilerden itiraz geldi. Sanayi odalarından edinilen bilgilere göre, ithal hammadde ve ara malına bağımlı olan sanayiciler, zaten kurdaki yükseliş nedeniyle artan maliyetlere bir de BSMV vergisinin eklenmesine itiraz etti. Üretim ve ihracat yapabilmek için yapacakları ithalatın bedelini ödemek için döviz alırken binde 1 vergi ödemek istemeyen sanayiciler, reel sektörün de bankalar gibi BSMV’den muaf tutulması için resmi makamlara başvurdu.

TL’deki süregelen değer kaybı nedeniyle yurttaşlar ve kurumlar birikimlerini dövize çevirmeyi tercih ederken, önceki gün gelen binde 1’lik BSMV vergisinin bu yönelişi değiştirmesi beklenmiyor.

Oran artabilir

Öte yandan, Habertürk’ün kambiyo vergisine ilişkin haberinde, kurdaki oynaklığın devam etmesi halinde bu kez kanun ile kambiyo işlemleri üzerinden alınacak BSMV’nin artırılabileceği ifade edildi. Vergi oranının daha fazla olması için kanunda değişiklik gerekiyor.

Uzmanlar, ilk dört ayda 54.5 milyar TL’ye ulaşan bütçe açığının kapatılması için bir kalem olarak BSMV’nin değerlendirileceğini belirtiyor. Yabancı yatırımcılar ise, düzenlemeyi, döviz piyasasına hükümetin daha fazla müdahale edeceği yönünde kaygı verici bir sinyal olarak değerlendiriyor.