YSK’nin İBB başkanlık seçimini iptal kararının ardından yabancılar 554 milyon dolarlık hisse ve tahvil sattı

AKP döneminde Türkiye ekonomisinin giderek daha fazla bağımlı hale geldiği sıcak para, son dönemde ülkeden çıkıyor. Uluslararası Finans Kurumu (IIF) verilerine göre, gelişmekte olan ülkelere mart-nisan aylarında yabancıların hisse ve tahvil alımları yoluyla toplam 71 milyar dolarlık sıcak para girişi olurken, aynı dönemde Türkiye’den 1.5 milyar dolar çıkışı oldu. YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlık sçeiminin iptaline ilişkin kararının ardından 6-10 Mayıs tarihleri arasında yabancılar 554 milyon dolarlık Türk hisse ve tahvilini satarak çıkış yaptı.



Yılın ilk dört ayında sıcak para açısından olumlu olan küresel koşullardan yararlanamayan Türkiye’nin, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının şiddetlenmesi nedeniyle hızla bozulan küresel piyasalardan para girişi sağlamasının daha zor olacağı belirtiliyor.

Bağımlılık zirvede



Sıcak para, yabancıların Türkiye’deki hisse senedi ve Hazine tahvili stokları ile bankalardaki mevduatlarından oluşuyor. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Şubat 2019 sonu itibarıyla Türkiye’de 205 milyar dolarlık sıcak para stoku bulunuyor. AKP’nin iktidara geldiği 2002’de yüzde 10 seviyesinde olan sıcak paranın milli gelire oranı, Şubat 2019 itibarıyla yüzde 26 seviyesinde bulunuyor. Bu da ekonominin doğrudan, siyaset kurumunun da dolaylı olarak sıcak parayı elinde tutan yabancılara bağımlı hale gelmesine neden oluyor.

1 yılda çevrilecek borç 177 milyar dolar

Sıcak para musluklarının kesilmesi, dış borcun çevrilmesini de giderek daha zor hale getiriyor. Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, mart sonu itibarıyla 2018 sonuna göre yüzde 2.4 artışla 119.4 milyar dolara yükseldi. TCMB verilerine göre, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 177.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.