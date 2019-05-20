Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kıdem tazminatıyla ilgili 81 ilde miting yapabileceklerini söyledi

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu sözleşmelerinde hükümetin masaya oturmamasına tepki göstererek, “Sendikalara günü doldurun alın grev kararlarını diyeceğim” dedi. Atalay, kıdem tazminatı değişikliğinin gündeme getirilmesi halinde 1 Mayıs’ta Kocaeli’de 100 bin kişi ile yaptıkları mitingi 81 ilde yapacaklarını, 400’ün üzerinde sendika şube başkanını da Ankara’da toplayacağını söyledi.



Samsun’da bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Atalay, 1 Mayıs’ı Kocaeli’nde kutladıklarına işaret ederek, “Orada 100 bin kişi topladık. Kıdem tazminatı değişikliğine karşı yoğun katılım oldu. Kıdem olmasa o kalabalığı toplayamazdık” diye konuştu. Atalay, kıdem tazminatında değişiklik metnini görmediklerine dikkat çekti. “Kore modeli diyorlar, Güney Kore mi, Kuzey Kore mi bilmiyoruz” diyen Atalay, bir kez daha kıdem konusunda mevcut düzenlemeden memnun olduklarını söyledi. Atalay, alamayanlarla ilgili çalışma yapılacaksa önemli olacağını, ancak burada da mevcudun bozulmaması gerektiğini vurguladı. 30 güne 1 aylık brüt ücret tutarında kıdem tazminatı uygulamasının devam etmesini isteyen Atalay, “Bir durgunluk var. Ancak geriye çektiklerini sanmıyorum. Bir hazırlık yapıyorlardır. İçimize sinmeyen bir şey olursa 1 Mayıs’ta Kocaeli’de 100 bin kişi ile yaptığımız mitingi 81 ilde yaparız” dedi. Bu konuda Cumhurbaşkanı’nın sözü olduğunu, işveren örgütleri TİSK ve TOBB’nin de karşı çıktığını belirten Atalay, kıdemde duruşlarının çok net olduğunu dile getirdi. Atalay, ülkede gerginlik, sıkıntı istemediklerini ancak herkesin dikkatli davranmak zorunda olduğunu, kıdemde bir sıkıntı olursa bunun hesabının kendisinden sorulacağına işaret etti. Atalay, bu konuda Türk-İş’in genel kurulunda alınan “genel grev” kararı olduğunu da anımsattı. Kıdemde fona sıcak bakmadıklarını belirten Atalay, “Fon sözünü duyunca tedirgin oluyoruz. Sıkıntılı. Fona iyi bakmıyoruz” dedi.



‘Başkanları toplarım’



Atalay, kıdemde değişikliğin gündeme gelmesi halinde 400’ün üzerinde sendika şube başkanını Ankara’ya toplayacağını da söyledi. Atalay, Soma faciasına ilişkin verilen mahkeme kararını da eleştirdi. Araştırdıklarını, cezanın yasadaki en üst limitten verildiğini anlatan Atalay, yasaların değişmesi gerektiğini vurguladı. Atalay, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarını çözmek için bir yerden başlamak gerektiğini de söyledi. İnsanların 45 yaşında işten çıktıklarını, sonrasında iş bulamadıklarını, sağlık hakkından yararlanamadıklarını belirten Atalay, en azından sağlık hakkından yararlanmaları için çözüm bulunmasını istedi. Atalay, “Bu sürdürülebilir değil. İnsanları çağırıp, sıkıntılarını dinlemek lazım” dedi.



Atalay, kamuda yaklaşık 800, 900 bin taşeron işçinin kadroya alındığını ancak KİT’lerdeki işçilerin kadro kapsamı dışında bırakıldıklarına da işaret ederek, “AK Parti seçimlerde bu işçilerden oy alabilmiş midir, istifade etmiş midir, zannetmiyorum. Çünkü kadroya giremeyenler, girenlerin önüne geçti... Ayrıca enflasyonun yüzde 20 olduğu bir yerde bu işçilere yüzde 4 zam verildi” diye konuştu.



Çalışma Meclisi krizi



Önce İstanbul’da yapılacağı açıklanan Çalışma Meclisi, Ankara’ya alındı. 23 Mayıs’ta yapılacak meclis toplantısına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak. Ancak toplantıda Türk-İş başkanı olmayacak. Atalay, “Bizim haberimiz yoktu. Bize sorulmadı. 23 Mayıs’ta bizler genel başkanlar olarak Avusturya’da olacağız. Avrupa sendikalarının seçimi var. Orada olmak zorundayız. Çalışma Meclisi’ne Türk-İş adına genel sekreter Pevrul Kavlak katılacak” dedi.