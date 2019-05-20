TZOB’a göre, üretici fiyatlarındaki düşüş marketlere yansımadı, 19 ürünün fiyatı arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan öncesine göre markette 37 üründen 3’ünde fiyat değişmezken 19’unda fiyat artışı, 15’inde fiyat azalışı, üreticilerde ise 29 üründen 10’unda fiyat değişmezken 8’inde fiyat artışı, 11’inde ise fiyat azalışı olduğunu söyledi.

Bayraktar, fiyatı en fazla artan ürünün üretici ve marketlerde limon, fiyatı en fazla düşen ürünün ise üreticide domates, markette kuru soğan olduğunu belirtti.



Ramazan ortasında da fiyat değişimleri olduğunu anlatan Bayraktar, halkı daha çok ilgilendiren market fiyatlarına bakıldığında, kuru incir, zeytinyağı ve kuru fasulye fiyatında değişim görülmezken, fiyat düşüşünün yüzde 53.25 ile en fazla kuru soğanda meydana geldiğini bildirdi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 21.62 ile limonda görüldü. Limonu yüzde 17.09 ile süt, yüzde 7.30 ile elma takip etti.





Yüzde 351 fark



Ramazan ortasında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla, kuru kayısı, kuru incir, nohut, süt, yeşil mercimek ve kabakta yaşandığını belirten Bayraktar, “Üretici ve market arasındaki fiyat farkı kuru kayısıda yüzde 351.35’i, kuru incirde yüzde 299.78’i, nohutta yüzde 267.62’yi, sütte yüzde 259.78’i buldu” diye konuştu.



Bayraktar, “Fiyatı artan ürünlere baktığımızda, arzın depolardan sağlandığı limonda ürün miktarındaki azalmaya bağlı olarak fiyat artışı yaşandı. Dana eti ve kuzu etinde maliyetlerde yaşanan artış fiyata yansırken, kuru üzümde ise arzdaki daralma fiyatları artırdı. Patlıcanda hasat edilen ürün miktarının azalması fiyat artışına yol açtı” diye konuştu.