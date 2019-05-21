Swap hamlesi doları yükseltti

Piyasalar YSK’nın İstanbul seçimine yönelik gerekçeli kararını ve seçim sürecini izlerken, jeopolitik risk olarak öne çıkan S-400 ve F-35 konusundaki gelişmeler ve ABD ile ilişkiler yakından takip ediliyor.Dolar/TL saat 11.08 itibarıyla 6.0734/6.0752 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerde seyri devam ediyor.



Merkez Bankası’nın swap piyasasında TL faizini aşağı çekmesi ile dolar/TL’de yukarı bir hareket yaşandı. Merkez Bankası swap piyasasında uyguladığı TL faiz oranını yüzde 25,50’den yüzde 24,00’e indirdi.Merkez Bankası’nın faiz oranını aşağı çektiğinin ekrana yansıması ile dolar/TL 6,03 seviyesinden 6,09 seviyesine kadar geldi ve en yüksek 6,0923 seviyesini gördü.

Diğer taraftan yurt içinde TL’de baskı unsuru olan, son dönemde yavaşlasa da altı aydır aralıksız devam eden lokallerin döviz biriktirme eğilimine yönelik önlemler takip ediliyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bugün itibariyle gerçek kişiler tarafından yapılan 100,000 dolar üzerindeki döviz alımı işlemlerinin bir iş günü valörlü gerçekleşeceğini bildirdi.

Yazıda kararın, “Finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını ve olası spekülatif işlemlerin önlenmesini teminen” alındığı belirtildi.Birçok bankacı kararın sermaye kontrolüne yönelik endişe yarattığına, mevcut sorunlara kısa vadeli bir bakış getirdiğine, etkisinden ziyade yarattığı izlenimin olumsuzluğuna dikkat çekti.

Kurda dün gözlenen çekilmenin küresel bazlı olduğunu söyleyen Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Süllü, “Gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında kar realizasyonu şeklinde bir tepki verdi. Ancak bu hareketin sürekli olacağını düşünmüyoruz. Döviz borcu yüksek ülkeler ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının yarattığı olumsuz hava nedeniyle zorlanıyor.

Diğer taraftan S400 konusu ve ABD ile ilişkiler, İran konusu izleniyor” dedi.Türkiye’nin de son beş yılda döviz borçlarının GSYH içindeki payının yüzde 70’lere gelmesinin dövize olan bağımlılığın arttığını gösterdiğini söyleyen Süllü, “Dövizdeki spekülatif talebin önünü kesmek üzere bazı önlemler alınmaya çalışılıyor.

Dün de BDDK’dan bu tarz bir adım geldi. Ancak bu ve benzer uygulamalar piyasa tarafından çok sevilen önlemler olmuyor. Dövize yönelik algı değişmedikçe kur seviyesini tutabileceğini düşünmüyoruz hatta karşıt tepki oluşturarak yatırımcıyı daha uzun vadeli döviz yatırımına yönlendirebilir” dedi ve şöyle devam etti:“Dolar/TL’de hareketler çok kısıtlı. Kur 6.03’lere geldi ancak dolar endeksi 98 seviyelerinde ve gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıklar kuru bu seviyelerde tutamayabilir, seans açılınca hareketlenme görebiliriz.”İstanbul seçimlerinin tekrarı kararı ardından kuvvetlenen satış baskısı ile dolar/TL önceki hafta 6.24’lü seviyelere yükseldi.

TCMB’nin 150 baz puanlık sıkılaştırması likidite adımları ve kamu bankalarının 5 milyar dolar aştığı tahmin edilen döviz satışlarıyla kur yönünü aşağı çevirerek 6 seviyesinin altını test etse de kalıcı olamadı.İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek bütçe genişletici adımlar, yerel seçimlerin tekrarı kararı, son dönemde yavaşlasa da lokallerin altı aydır aralıksız döviz biriktirme eğilimi, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Dolar ABD-Çin ticaret savaşının daha kötü hale gelebileceğine dair artan endişelerle ve yüksek ABD hazine tahvil getirileri ve güvenli liman durumunun desteğiyle iki buçuk haftanın zirvesine yakın seyrediyor.ABD ile Çin arasındaki gerilimin daha fazla tırmanacağı endişeleri yatırımcıların temkinli kalmasına neden olsa da Asya borsaları, Washington’un Çinli telekom ekipmanı ve elektronik üreticisi Huawei’ye yönelik geçen hafta uygulanan ticaret kısıtlamalarını geçici olarak gevşetmesinin ardından bir miktar toparlandı.Tahvil-bono piyasasında ise iki yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta ortalama yüzde 25.63, valörde son işlemde yüzde 25.72 seviyesindeydi.Gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 19.06, valörde son işlemde yüzde 19.01 seviyesindeydi.