Haftalık repo ihaleleri yeniden başlarken, 100 bin dolar üstü için ‘bir gün valör’ uygulamada

Bu kapsamda, önceki akşam Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) aldığı kararla, gerçek kişilerin 100 bin dolar üzeri döviz alımlarında bankalar tarafından bir iş günü valör uygulamasına dün geçilirken, Merkez Bankası da 9 Mayıs’ta başladığı 150 baz puanlık ek sıkılaştırmayı geri çekti. Banka haftalık repo ihalelerine yeniden başlarken, döviz karşılığı TL swapta TL faizi yüzde 24’e çekti. Bu piyasaya daha fazla TL girmesi anlamına gelecek. Alınan bu kararlara yönelik soru işaretleriyle birlikte piyasalarda satıcılı bir seyir izlendi. Dolar 6.06-6.08 TL bandına yükselirken, Borsa İstanbul yüzde 1.68 değer kaybetti.



Gerçek bir problem



Birçok bankacı BDDK kararının sermaye kontrolüne yönelik endişe yarattığına, mevcut sorunlara kısa vadeli bir bakış getirdiğine dikkat çekti. Credit Agricole Kıdemli EM Stratejisti Guillaume Tresca, “Türkiye’de karar alıcıların stratejileri o kadar belirsiz ki Türk varlıklar için yabancı yatırımcı ilgisi düşük kalabilir. Yüksek dış finansman ihtiyacı düşünüldüğünde bu gerçek bir problem” diye konuştu.

Çaresizlik göstergesi BDDK kararını yorumlayan isimlerden iktisatçı Ali Rıza Güngen, “Çaresizlik göstergesi. Uluslararası piyasaya panik sinyali yayıyorlar“ derken, Gökhan Uskuay, “Kayıt dışını artıracak. Kapalıçarşı’daki ayaklı borsa ve gelen giden valizler artar” dedi. BlueBay Stratejist Timothy Ash de, “Seçimlerin yenilenmesi dolayısıyla faiz artırmı gibi Ortodoks bir politika izleyemeyen Türk yetkililerden yine ahmakça hareket” dedi.



ADM Küresel Piyasa Stratejisti Marc Ostwald Bloomberg ise yabancı yatırımcıları TL’ye çekmek için atılması gereken adımların başında güvenin sağlanması geldiğini vurguladı.

Bankalara tahvil baskısı yapılıyor

AKP’nin müdahaleci yaklaşımına en son örnek, ülkenin bazı önde gelen bankalarından hükümetin borçlanma programına destek istemeleri şeklinde ortaya çıktı. Bloomberg’e göre, Hazine ihalelerinde daha fazla devlet tahvili almaları için yerel bankalara baskı yapılıyor. Bu isteğin temelinde, Türkiye’nin bütçe açığını genişleten borçlanma maliyetlerinin geçen yıldan bu yana yükselen faizlerle beraber son 10 yıl içinde en yüksek seviyeye yükselmesinden kaynaklanıyor. Türk tahvillerinin yabancı satış baskısı altında olması da bir diğer neden.



Öte yandan Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı Robin Brooks, martta kredi genişlemesinin 60 milyar lirayı bulduğunu, bunun TL için istikrarsız kaynağı olduğunu vurguladı.