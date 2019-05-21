DİSK kıdemi Çalışma Meclisi’ne getirecek



DİSK Başkanı Çerkezoğlu, “Avusturya’da ETUC’un kongresi var. Viyana’dayım. Perşembe günü de Viyana’da olacağım. Çalışma Meclisi’ne ben katılamayacağım. Ancak DİSK yönetiminden arkadaşlar olacak” dedi. Çalışma Meclisi’ne Türk-İş’ten Genel Sekreter Pevrul Kavlak, DİSK’ten de Genel Başkan Yardımcısı Cemal Poyraz katılacak. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Viyana’da olacak. Yarın ATO Congresium’da gerçekleştirilecek Çalışma Meclisi toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Daha önce İstanbul’da yapılacağı açıklanan toplantı son anda Ankara’ya alınmıştı. DİSK Genel Başkan Yardımcısı Cemal Poyraz, Çalışma Meclisi’nde gündeme getirecekleri iki temel konunun kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimi ile işsizlik olacağına dikkat çekti. Toplantıya ILO Genel Direktörü Guy Ryder’in de katılması bekleniyor.