DİSK Başkanı Çerkezoğlu, “Avusturya’da ETUC’un kongresi var. Viyana’dayım. Perşembe günü de Viyana’da olacağım. Çalışma Meclisi’ne ben katılamayacağım. Ancak DİSK yönetiminden arkadaşlar olacak” dedi. Çalışma Meclisi’ne Türk-İş’ten Genel Sekreter Pevrul Kavlak, DİSK’ten de Genel Başkan Yardımcısı Cemal Poyraz katılacak. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Viyana’da olacak. Yarın ATO Congresium’da gerçekleştirilecek Çalışma Meclisi toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Daha önce İstanbul’da yapılacağı açıklanan toplantı son anda Ankara’ya alınmıştı. DİSK Genel Başkan Yardımcısı Cemal Poyraz, Çalışma Meclisi’nde gündeme getirecekleri iki temel konunun kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimi ile işsizlik olacağına dikkat çekti. Toplantıya ILO Genel Direktörü Guy Ryder’in de katılması bekleniyor.
DİSK kıdemi Çalışma Meclisi’ne getirecek
Hükümetin sosyal taraflara sormadan planladığı Çalışma Meclisi toplantısı, Avusturya’da gerçekleştirilen Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun (ETUC) kongresi ile aynı güne denk gelince katılım düzeyi de düştü. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın yanı sıra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Avusturya’da olduğu için Çalışma Meclisi’ne katılamayacak.
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Yayınlanma tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba, 00:47